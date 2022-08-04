Конфлікт між КНР і Тайванем може спровокувати катастрофічний дефіцит чипів

Тайвань виробляє приблизно 50% всіх напівпровідників у світі. Якщо виробництво припиниться, постраждають тисячі компаній.

Ситуація навколо Тайваню загострилася, коли острівна держава відвідала речниця Палати представників США Ненсі Пелосі. У разі виникнення реального конфлікту можуть постраждати багато галузей економіки, зокрема й виробництво напівпровідників і, як наслідок, виробництво процесорів, пише видання interestingengineering.com.

Варто зазначити, що Тайвань виробляє приблизно 50% усіх напівпровідників у світі. Якщо Тайвань припинить постачання напівпровідників, то постраждають компанії, що виробляють не тільки побутову електроніку та смарт-гаджети, а й автомобілі, плавальні засоби, літальні апарати та ін. від роботи залежить багато відомих брендів.

Під час розпалу пандемії коронавірусу держави деяких країн розгорнули будівництво заводів із виробництва мікроелектроніки. Так, наприклад, Конгрес США нещодавно ухвалив законопроєкт, який допоможе корпорації Intel налагодити випуск напівпровідників. Держава виділила на цей проєкт $52 млрд.

Глава TSMC Марк Лю в недавньому інтерв'ю CNN зазначив, що "війна може створити проблеми для обох сторін, і обидві сторони виявляться у програші".

"Нам потрібно готуватися до гіршого, але ми маємо сподіватися на краще", — підкреслив Лю.

Промисловість чипів є певним економічним важелем тиску США на Китай. Деякі експерти вважають, що це може стати стримувальним фактором для Китаю, оскільки в КНР чудово розуміють, наскільки Тайвань є важливим для всього світу, пише ЗМІ. Водночас експерти галузі наголошують на важливості того, що багато компаній зробили великі запаси, закупивши "зайві" процесори. Пам'ятаючи про порушення у ланцюжках поставок у 2019-2021 роках, розробники вважають за краще робити запаси, щоб не довелося скорочувати обсяги виробництва.

Так, аналітики з інвестиційного банку Goldman Sachs у своєму звіті вказали, що до кінця 2022 року виробники техніки не відчуватимуть дефіциту чипів.