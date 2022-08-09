Создан самый быстрый в мире квантовый процессор: решает задачи за 6,5 наносекунд

Японские ученые смогли заставить новый квантовый чип работать в 100 раз быстрее, чем его аналоги.

В Национальном институте естественных наук Японии (National Institute of Natural Sciences, NINS) был создан и протестирован квантовый процессор нового поколения. Скорость его вычислений поразила ученых, сообщает eurekalert.org.

По заявлениям разработчиков, чип тратит 6,5 наносекунд, чтобы выполнить одну логическую операцию. Этот показатель превышает в 100 раз показатели других аналогичных устройств.

Новый процессор состоит из двух кубитов, которыми служат ридберговские атомы, а именно — охлажденные до нуля градусов атомы рубидия-87. Размещаются они на ничтожно малом расстоянии друг от друга — 1 микрон. Но при этом электрон одного из атомов поместили подальше от ядра, "отодвинув" его при помощи лазерных импульсов. Короткие и мощные импульсы воздействуют и на соседние атомы, переводя их ридберговское состояние. Таким образом окружающие атомы тоже принимают участие в вычислительных процессах. Именно их помощь и ускоряет работу над логическими операциями в 100 раз. Ученые точно определили время, затраченное на решение одной операции — у квантового компьютера это заняло 6,5 наносекунд.

Благодаря такому ускорению вычислительного процесса, исследователям удалось избавиться от шумов, вносящих погрешности. Иными словами, чип завершает работу над логическим шагом раньше, чем успеет возникнуть сопутствующий шум. В теории, от шумов можно было бы и вовсе избавиться, просто игнорируя их. Создатели нового чипа считают, что стоят на пороге создания квантового компьютера, который сможет проводить сотни миллионов операций в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что в России намерены запустить на околоземную орбиту так называемый квантовый спутник. Он будет шифровать сигнал и передавать его из Москвы во Владивосток. При этом, заявляют разработчики, взломать или перехватить данные будет невозможно.