В РФ хотят запустить "квантовый" спутник, чтобы передавать данные из Москвы во Владивосток

Российские ученые говорят, что технология уже прошла тестирование на Земле, и что квантовые каналы взломать невозможно.

В российском Центре компетенций Национальной технической инициативы сообщили, что в 2023 году намерены вывести на орбиту спутник с квантовым оборудованием. Об этом пишет издание 3dnews.ru.

По словам представителя Центра, спутник будет "распределять квантовые ключи между Москвой и Владивостоком". Данные ключи планируют использовать для шифрования разного рода данных, а впоследствии эти зашифрованные данные будут передавать по другим "традиционным" каналам вроде сотовой и спутниковой связи, интернет-кабелей и т.п.

Источник сообщил, что система распределения ключей прошла тестирование на Земле — было задействовано наземное оборудование, а теперь будет разработано оборудование, способное работать в космосе. Из комментария следует, что сам спутник будет разработан (или предоставлен) то ли "Роскосмосом", то ли "Газпром космические системы", а Центр предоставит квантовую "начинку".

По словам спикера, первый запуск, возможно, проведут уже в следующем году. В Центре также отметили, что пока "квантовые" спутников будут доставлять на орбиту и задействовать лишь для того, чтобы протестировать технологию и оценить финансовую составляющую проекта, подразумевающего развертывание целой группировки над территорией России.

Российские СМИ отмечают, что метод распределения квантовых ключей способен обеспечить защиту данных, — чтобы взломать квантовый канал, необходимо будет нарушить законы физики, что само по себе невозможно.

Отметим, что Китай уже несколько лет кряду тестирует работу "квантовых" спутников. Недавно мы сообщали о том, что ученые из КНР запустили устройство Jinan 1, который обеспечивает квантовую запутанность одиночных фотонов, после чего формирует каналы связи.

Также писали, что РФ собирается шпионить за американским спутником-разведчиком, выведя его на ту же орбиту.