В РФ хочуть запустити "квантовий" супутник, щоб передавати дані з Москви до Владивостока

Російські вчені кажуть, що технологія вже пройшла тестування на Землі, і квантові канали зламати неможливо.

У російському Центрі компетенцій Національної технічної ініціативи повідомили, що в 2023 році мають намір вивести на орбіту супутник із квантовим обладнанням. Про це пише видання 3dnews.ru.

За словами представника Центру, супутник "розподілятиме квантові ключі між Москвою і Владивостоком". Ці ключі планують використовувати для шифрування різного роду даних, а згодом ці зашифровані дані будуть передавати по інших "традиційних" каналах на кшталт стільникового і супутникового зв'язку, інтернет-кабелів тощо.

Джерело повідомило, що система розподілу ключів пройшла тестування на Землі — було задіяно наземне обладнання, а тепер буде розроблено обладнання, здатне працювати в космосі. З коментаря випливає, що сам супутник буде розроблений (або наданий) чи то "Роскосмосом", чи то "Газпром космічні системи", а Центр надасть квантову "начинку".

За словами речника, перший запуск, можливо, проведуть вже наступного року. У Центрі також зазначили, що поки "квантові" супутники доставлятимуть на орбіту та задіятимуть лише для того, щоб протестувати технологію та оцінити фінансовий складник проєкту, що передбачає розгортання цілого угруповання над територією Росії.

Російські ЗМІ зазначають, що метод розподілу квантових ключів здатний забезпечити захист даних, щоб зламати квантовий канал необхідно буде порушити закони фізики, що саме собою неможливо.

Зазначимо, що Китай уже кілька років поспіль тестує роботу "квантових" супутників. Нещодавно ми повідомляли, що вчені з КНР запустили пристрій Jinan 1, який забезпечує квантову заплутаність одиночних фотонів, після чого формує канали зв'язку.

Також писали, що РФ збирається шпигувати за американським супутником-розвідником, вивівши його на ту саму орбіту.