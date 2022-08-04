Росія шпигує в космосі за супутником-розвідником США: що відомо

Незалежні аналітики вважають, що російський "Космос-2558" зможе не лише збирати інформацію, а й знищити американський апарат.

Росія вивела на орбіту супутник "Космос-2558". Траєкторія його польоту говорить про те, що незабаром він зможе опинитися в безпосередній близькості від американського супутника-шпигуна USA-326. Про це повідомляє thedrive.com.

ЗМІ пише, що ця інформація не підтверджена, проте стверджує, що ходять чутки про те, що росіяни так мають намір шпигувати за американцями.

Військовий супутник супутник був запущений 1 серпня з космодрому "Плесецьк" у Росії як корисне навантаження ракети-носія "Союз-2.1в" і виведений на сонячно-синхронну орбіту (ССО). Це означає, що апарат перебуватиме над полярними регіонами земної кулі та що він рухається синхронно із Сонцем. Точне призначення апарату невідоме, але його описують як "супутник-інспектор" чи "супутник-убивця", йдеться в матеріалі. Також нічого не відомо про його оснащення — це можуть бути засоби радіоелектронної боротьби чи навіть зброя.

Супутник USA-326 також виведений на ССО. Джонатан Макдавелл, астроном із Центру астрофізики зазначив, що поточний орбітальний шлях "Космос-2558" дозволить російському апарату розміститися в межах 80 км від USA 326.

Незалежні аналітики в інтернеті, спираючись на дані, надані Федеральним управлінням цивільної авіації, зазначили, що "Космос-2558" запустили точно в той час, коли USA 326 пролетів над "Плесецьком". Вони впевнені, що російський супутник найближчими днями зможе підлетіти ближче до американського.

ЗМІ повідомляє, що USA-326 запустили в лютому цього року ракетою SpaceX Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг. Його місія є секретною та проводиться Національним розвідувальним управлінням (NRO) у партнерстві зі SpaceX. У пресрелізі NRO стверджувалося, що місія зосереджена на захисті національної безпеки за рахунок використання космічних апаратів.

Незалежний аналітик доктор Марко Лангбрук із Технологічного університету Делфта в Нідерландах припустив, що USA-326 може бути супутником електрооптичної розвідки наступного покоління (IMINT). Супутники IMINT використовуються для спостереження за наземною та морською активністю, і військові США активно користуються цими даними. Якщо д-р Лангбрук має рацію і USA-326 є супутником IMINT, це може пояснити, чому Росія хотіла б розглянути його ближче, пише медіа.

Це не перший випадок, коли Росія розгортає супутник-інспектор для спостереження за космічною присутністю Сполучених Штатів. У 2018 році Росія оголосила про запуск у космос чотирьох об'єктів, що прямо суперечило даним, отриманим Об'єднаним центром космічних операцій США, що показує, що запустили п'ять об'єктів. Американські експерти вважають п'ятий об'єкт супутником-інспектором, оскільки раніше Росія оголосила про запуск чотирьох таких супутників у період із 2014 по 2017 роки. Останній із них згодом розгорнув ще три субсупутники, які були запущені влітку та восени 2017 року.

Раніше ми повідомляли про те, що США витратять $1,3 млрд на супутники для "вилову" гіперзвукових ракет РФ і Китаю. Угруповання супутників відстежуватиме можливі загрози з неба та попереджатиме про них.