Россия шпионит в космосе за спутником-разведчиком США: что известно

Независимые аналитики полагают, что российский "Космос-2558" сможет не только собирать информацию, но и уничтожить американский аппарат.

Россия вывела на орбиту спутник "Космос-2558". Траектория его полета говорит о том, что в скором времени он сможет оказаться в непосредственной близости от американского спутника-шпиона USA-326. Об этом сообщает thedrive.com.

СМИ пишет, что данная информация не подтверждена, однако утверждает, что ходят слухи о том, что россияне таким образом намерены шпионить за американцами.

Военный спутник спутник был запущен 1 августа с космодрома Плесецк в России в качестве полезной нагрузки ракеты-носителя "Союз-2.1в" и выведен на солнечно-синхронную орбиту (ССО). Это означает, что аппарат будет находиться над полярными регионами земного шара, и что двигается он синхронно с Солнцем. Точное назначение аппарата неизвестно, но его описывают как "спутник-инспектор" или "спутник-убийца", говорится в материале. Также ничего не известно о его оснащение — это могут быть средства радиоэлектронной борьбы или даже оружие.

Важно отметить, что спутник USA-326 также выведен на ССО. Джонатан Макдауэлл, астроном из Центра астрофизики отметил, что текущий орбитальный путь "Космос-2558" позволит российскому аппарату разместиться пределах 80 км от USA 326.

Независимые аналитики в Интернете, опираясь на данные, предоставленные Федеральным управлением гражданской авиации, отметили, что "Космос-2558" был запущен точно в то время, когда USA 326 пролетел над Плисецком. Они уверены, что российский спутник в ближайшие дни сможет подлететь ближе к американскому.

СМИ сообщает, что USA-326 был запущен в феврале этого года ракетой SpaceX Falcon 9 с базы космических сил Ванденберг. Его миссия является секретной и проводится Национальным разведывательным управлением (NRO) в партнерстве со SpaceX. В пресс-релизе NRO утверждалось, что миссия сосредоточена на защите национальной безопасности за счет использования космических аппаратов.

Независимый аналитик доктор Марко Лангбрук из Технологического университета Делфта в Нидерландах предположил, что USA-326 может быть спутником электрооптической разведки следующего поколения (IMINT). Спутники IMINT используются для наблюдения за наземной и морской активностью, и военные США активно пользуются этими данными. Если д-р Лангбрук прав и USA-326 является спутником IMINT, это может объяснить, почему Россия хотела бы рассмотреть его поближе, пишет медиа.

Это не первый случай, когда Россия развертывает спутник-инспектор для наблюдения за космическим присутствием Соединенных Штатов. В 2018 году Россия объявила о запуске в космос четырех объектов, что прямо противоречило данным, полученным Объединенным центром космических операций США, показывающим, что были запущены пять объектов. Американские эксперты посчитали пятый объект спутником-инспектором, поскольку ранее Россия объявила о запуске четырех таких спутников в период с 2014 по 2017 годы. Последний из них впоследствии развернул еще три субспутника, которые были запущены летом и осенью 2017 года.

Ранее мы сообщали о том, что США потратят $1,3 млрд на спутники для "отлова" гиперзвуковых ракет РФ и Китая. Группировка спутников будет отслеживать возможные угрозы с неба и предупреждать о них.