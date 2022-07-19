США потратят $1,3 млрд на спутники для "отлова" гиперзвуковых ракет РФ и Китая

Группировка спутников будет отслеживать возможные угрозы с неба и предупреждать о них.

Компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman Strategic Space Systems получили контракт от Министерства обороны США на поставку группировки спутников, которые способны обнаруживать, идентифицировать и нацеливать ракеты, в том числе и гиперзвуковые. Об этом сообщило медиа defensenews.com.

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Каждая из компаний разработает по 14 прототипов спутников для первого "слоя слежения" (Tranche 1 Tracking Layer), который призван стать ключевым компонентом национальной оборонной космической архитектуры. В дальнейшем группировку пополнят сотни спутников, размещенных на низкой околоземной орбите.

Сумма контракта составила $1,3 млрд. L3Harris получила пока $700 млн на свои разработки, в итоге первая группировка спутников и их обслуживание обойдется примерно $50 млн. Сумма сделки с Northrop Grumman составила $617 млн.

По словам директора SDA Дерека Турнира, цель проекта состоит в обеспечении безопасности правительства США и страны в целом. Спутниковая система будет отслеживать угрозы и предупреждать о них заранее. Первый запуск ожидается в апреле 2025 года. После этого на околоземную орбиту отправят еще 3 группировки.

Спутники установят таким образом, чтобы они могли перемещаться с севера на юг по полярным орбитам. Известно, что их оснастят инфракрасными датчиками.

"Исторически сложилось так, что наша архитектура создавалась в очень благоприятной среде", — сказал Турнир. "Но сегодня люди говорят о космосе как о поле боя. Из-за этого нам пришлось полностью изменить наш подход к построению космической архитектуры. Теперь она будет более устойчивой к потенциальным угрозам".

Издание пишет, что в Пентагоне уделяют особое внимание Индо-Тихоокеанскому региону, "где США вкладывают много времени и денег для противодействия Китаю".

"Как вы видите в новостях, наши противники, в первую очередь Россия и Китай, разрабатывают и испытывают гиперзвуковые ракеты, обладающие чрезвычайной маневренностью", — отметил Турнир. "Новые спутники специально разработаны для борьбы с этой угрозой "следующего поколения".

Ранее мы сообщали о том, что компания из Великобритании BAE Systems продемонстрировала новые модели ударных дронов, среди которых "камикадзе", а также БПЛА, способный нести 14 ракет.