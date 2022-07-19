Британцы представили недорогие дроны с ракетами и без: что о них известно

Одна модель — легкая и "одноразовая", может работать в составе роев, а вторая — быстрее, тяжелее и оснащена 14-ю ракетами.

Британская оборонная компания BAE Systems представила два новых беспилотных летательных аппарата, которые помогут военным. Концепции дронов описали на официальном сайте, а также показали на выставке Royal International Air Tattoo 2022, состоявшейся с 15 по 17 июля.

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Инженеры работают над двумя отдельными проектами, которые пока не получили названий. Оба предназначены для проведения электронных атак и бомбардировки техники противника, а также проведения разведки при помощи встроенных электрооптических и инфракрасных датчиков. BAE Systems обещает подготовить модификации для работы как над землей, так над морем.

Первая модель представляет из себя небольшой дрон, способный нести полезную нагрузку весом до 40 кг, разгоняться до скорости 0,5 Маха, подниматься на высоту до 9 км и проводить в воздухе до 4 ч. Он сможет выполнять боевые задачи как в одиночку, так и в составе роев. Запускать планируют с рельсовой катапульты, а приземлять при помощи парашютов. BAE Systems позиционирует беспилотник, как расходный ресурс, который можно ремонтировать между вылетами.

[ + – ] Концепт легкого дрона BAE Systems Фото: BAE Systems

Согласно дизайну, БПЛА состоит из центрального фюзеляжа пулевидной формы, двух основных крыльев очень малой стреловидности и сдвоенного вертикального оперения. Как предполагает The Drive, на него поставят реактивный двигатель с воздухозаборником, расположенным над верхней задней частью фюзеляжа. Контейнерная система хранения позволит быстро развертывать аппарат на поле боя.

Второй БПЛА будет среднего размера, рассчитан на большое количество полетов (100+). Поднимается в воздух, подобно самолету, может автономно работать до 5 ч, подниматься на 12 км в высоту, нести 500 кг полезной нагрузки, развивать скорость до 0,75 Маха. Он получит модульную конструкцию, которая позволит менять комплектующие под конкретные задачи, а также электрическую систему управления. Эта модель сможет уничтожать воздушные цели ракетами класса "Метеор" (2 штуки), а наземные — ракетами класса SPEAR 3 (12 штук).

[ + – ] Концепт многоразового ударного дрона Фото: BAE Systems

Она получит более длинный и тонкий фюзеляж, стреловидные крылья и V-образное заднее оперение. Общий вид говорит о том, что конструкцию будет двигать реактивный двигатель с воздухозаборником. В этом случае BAE Systems также готовит контейнерную систему хранения.

Автономные системы играют ключевую роль в этом взаимосвязанном, богатом информацией ландшафте. Разработка гибких и доступных концепций новых беспилотных авиационных систем (БАС) обеспечит критически важные возможности в этих все более сложных условиях.

Ранее армия США успешно завершила испытания робота-танка от BAE Systems. Беспилотная боевая машина впервые в истории запустила ракеты APKWS с лазерным наведением и поразила наземные цели полигоне Дагвей в штате Юта.

Писали также, что украинец создал дрон для разведки SkyNet, оснащенный ИИ. Михаил Дронов является руководителем компании UADronov, которая готовится начать серийное производство нового летательного аппарата.