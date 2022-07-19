Британці представили недорогі дрони з ракетами і без: що про них відомо

Одна модель — легка і "одноразова", може працювати у складі роїв, а друга — швидша, важча і оснащена 14 ракетами.

Британська оборонна компанія BAE Systems представила два нові безпілотні літальні апарати, які допоможуть військовим. Концепції дронів описали на офіційному сайті, а також показали на виставці Royal International Air Tattoo 2022, що відбулася з 15 по 17 липня.

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Інженери працюють над двома окремими проєктами, які поки не отримали назв. Обидва призначені для проведення електронних атак та бомбардування техніки супротивника, а також проведення розвідки за допомогою вбудованих електрооптичних та інфрачервоних датчиків. BAE Systems обіцяє підготувати модифікації для роботи як над землею, так і над морем.

Перша модель є невеликим дроном, здатним нести корисне навантаження вагою до 40 кг, розганятися до швидкості 0,5 Маха, підійматися на висоту до 9 км і проводити в повітрі до 4 год. Він зможе виконувати бойові завдання як поодинці, так і у складі роїв. Запускати планують із рейкової катапульти, а приземляти за допомогою парашутів. BAE Systems позиціює безпілотник як витратний ресурс, який можна ремонтувати між вильотами.

[ + – ] Концепт легкого дрона BAE Systems Фото: BAE Systems

Згідно з дизайном, БПЛА складається з центрального фюзеляжу кулеподібної форми, двох основних крил дуже малої стрілоподібності та здвоєного вертикального оперення. Як передбачає The Drive, на нього поставлять реактивний двигун з повітрозабірником, розташованим над верхньою задньою частиною фюзеляжу. Контейнерна система зберігання дозволить швидко розгортати апарат на полі бою.

Другий БПЛА буде середнього розміру, розрахований на велику кількість польотів (100+). Підіймається в повітря, як літак, може автономно працювати до 5 год, підійматися на 12 км у висоту, нести 500 кг корисного навантаження, розвивати швидкість до 0,75 Маха. Він отримає модульну конструкцію, яка дозволить змінювати деталі для комплектування під конкретні завдання, а також електричну систему керування. Ця модель зможе знищувати повітряні цілі ракетами класу "Метеор" (2 штуки), а наземні — ракетами класу SPEAR 3 (12 штук).

[ + – ] Концепт багаторазового ударного дрона Фото: BAE Systems

Вона отримає довший і тонший фюзеляж, стрілоподібні крила та V-подібне заднє оперення. Загальний вигляд говорить про те, що конструкцію рухатиме реактивний двигун із повітрозабірником. У цьому разі BAE Systems також готує контейнерну систему зберігання.

Автономні системи грають ключову роль у цьому взаємопов'язаному, багатому інформацією ландшафті. Розробка гнучких і доступних концепцій нових безпілотних авіаційних систем (БАС) забезпечить критично важливі можливості в цих все складніших умовах.

Раніше армія США успішно завершила випробування робота-танку від BAE Systems. Безпілотна бойова машина вперше в історії запустила ракети APKWS з лазерним наведенням та вразила наземні цілі полігоні Дагвей у штаті Юта.

Писали також, що українець створив дрон для розвідки SkyNet, оснащений ШІ. Михайло Дронов є керівником компанії UADronov, яка готується розпочати серійне виробництво нового літального апарату.