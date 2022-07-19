США витратять $1,3 млрд на супутники для "вилову" гіперзвукових ракет РФ і Китаю

Угруповання супутників відстежуватиме можливі загрози з неба та попереджатиме про них.

Компанії L3Harris Technologies і Northrop Grumman Strategic Space Systems отримали контракт від Міністерства оборони США на постачання угруповання супутників, які здатні виявляти, ідентифікувати й націлюватися на ракети, у тому числі гіперзвукові. Про це повідомило медіа defensenews.com.

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Кожна з компаній розробить по 14 прототипів супутників для першого шару стеження (Tranche 1 Tracking Layer), який покликаний стати ключовим компонентом національної оборонної космічної архітектури. Надалі угруповання поповнять сотні супутників, розміщених на низькій навколоземній орбіті.

Сума контракту склала $1,3 млрд. L3Harris отримала поки що $700 млн на свої розробки, в результаті перше угрупування супутників і їхнє обслуговування обійдуться приблизно $50 млн. Сума угоди з Northrop Grumman склала $617 млн.

За словами директора SDA Дерека Турніру, мета проєкту полягає в забезпеченні безпеки уряду США та країни загалом. Супутникова система відстежуватиме загрози та попереджатиме про них заздалегідь. Перший запуск очікується у квітні 2025 року. Після цього на навколоземну орбіту відправлять ще 3 угруповання.

Супутники встановлять так, щоб вони могли переміщатися з півночі на південь по полярних орбітах. Відомо, що їх оснастять інфрачервоними датчиками.

"Історично склалося так, що наша архітектура створювалася в дуже сприятливому середовищі, — сказав Турнір. — Але сьогодні люди говорять про космос як про поле бою. Через це нам довелося повністю змінити наш підхід до побудови космічної архітектури. Тепер вона буде стійкішою до потенційних загроз".

Видання пише, що в Пентагоні приділяють особливу увагу Індо-Тихоокеанському регіону, "де США вкладають багато часу та грошей для протидії Китаю".

"Як ви бачите в новинах, наші супротивники, насамперед Росія та Китай, розробляють і відчувають гіперзвукові ракети, які мають надзвичайну маневреність, — зазначив Турнір. — Нові супутники спеціально розроблені для боротьби з цією загрозою наступного покоління".

Раніше ми повідомляли про те, що компанія з Великобританії BAE Systems продемонструвала нові моделі ударних дронів, серед яких "камікадзе", а також БПЛА, здатний нести 14 ракет.