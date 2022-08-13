5 лучших чехлов для MacBook Pro

Apple MacBook Pro — первоклассный ноутбук, требующий соответствующей защиты.

Поэтому, если у вас уже есть этот ноутбук или вы только планируете его покупку, то советуем позаботиться о его сохранности сразу, ведь будет очень досадно, если с ним что-нибудь случится в ходе ежедневной эксплуатации. И сумка для макбука может стать отличным вариантом, чтобы обезопасить его. А чтобы упростить вам поиск и выбор хорошо аксессуара мы собрали для вас 5 чехлов, которые стоят вашего внимания.

1. Сумка-чехол ProCase

Популярный вариант чехла-сумки для MacBook Pro. Аксессуар доступен в четырех разных цветах, которые выглядят удивительно каждый по-своему. Главной особенностью такого чехла является его небольшой вес, поэтому вы можете запросто носить в нем свой ноутбук куда угодно. Передняя часть чехла оснащена небольшой дополнительной карманом в как-то можно хранить всю дополнительную периферию.

2. Чехол AmazonBasics

AmazonBasics — наиболее узнаваемый бренд защитных аксессуаров не только для ноутбуков, но и для бытовой техники. Данный чехол можно считать идеальным для использования с MacBook. Доступен в пяти разных цветах, где каждый найдет подходящий для себя. У чехла-сумки довольно тонкий форм-фактор, поэтому он не увеличит габариты вашего ноутбука. Аксессуар идеально подойдет для тех, кто привык носить ноутбук в портфеле или большой сумке. В таком чехле MacBook не поцарапается с другими вещами.

3. Влагозащитный чехол Lacdo 13

Отличный вариант для тех, кому приходится носить с собой MacBook в любую погоду и время года, ведь аксессуар защищен от воды и влаги, поэтому он прекрасно позаботится о сохранности вашего премиального устройства даже во время дождя. Кроме того, чехол представлен в большом выборе разнообразных цветов, где каждый сможет подобрать что-то по душе.

4. Пластиковый жесткий чехол Mosiso Macbook Pro

Пластиковый чехол-накладка отлично защищает не только верхнюю крышку ноутбука, но и блок клавиатуры. Кроме того, благодаря разнообразию цветов вы можете придать стильный и оригинальный внешний вид для вашего премиального гаджета. А для любителей минимализма доступны прозрачные модели чехлов, которые не будут выделяться.

5. Жесткая накладка на корпус KEC MacBook

Если вы хотите обеспечить надежную защиту для вашего устройства, рекомендуем выбрать жесткую накладку KEC MacBook. Материал, из которого изготовлен аксессуар, имеет высокое качество, поэтому отлично справится их защитой вашего ноутбука в ходе ежедневной эксплуатации. Помимо защиты, с помощью этого чехла можно заменить внешний вид MacBook до неузнаваемости. Аксессуар имеет широкий выбор принтов с помощью которых можно стилизовать ваш Mac под любой вкус. Сами накладки очень крепкие, но при этом тонкие и легкие, поэтому вы их даже не почувствуете на своем ноутбуке. А процесс установки и демонтажа очень легкий и быстрый.