5 найкращих чохлів для MacBook Pro

Apple MacBook Pro — першокласний ноутбук, який потребує відповідного захисту.

Тому, якщо у вас вже є цей ноутбук або ви тільки плануєте його покупку, то радимо подбати про його безпеку відразу, адже буде дуже прикро, якщо з ним щось трапиться в ході щоденної експлуатації. Ісумка для макбука може стати чудовим варіантом, щоб убезпечити його. А щоб спростити вам пошук та вибір добре аксесуара ми зібрали для вас 5 чохлів, які варті вашої уваги.

1. Сумка-чохол ProCase

Популярний варіант чохла сумки для MacBook Pro. Аксесуар доступний у чотирьох різних кольорах, які виглядають кожен по-своєму. Головною особливістю такого чохла є його невелика вага, тому ви можете легко носити в ньому свій ноутбук куди завгодно. Передня частина чохла оснащена невеликою додатковою кишенею якось можна зберігати всю додаткову периферію.

2. Чохол AmazonBasics

AmazonBasics — найбільш відомий бренд захисних аксесуарів не тільки для ноутбуків, але і для побутової техніки. Цей чохол можна вважати ідеальним для використання з MacBook. Доступний у п'яти різних кольорах, де кожен знайде відповідний для себе. У чохла сумки досить тонкий форм-фактор, тому він не збільшить габарити вашого ноутбука. Аксесуар ідеально підійде для тих, хто звик носити ноутбук у портфелі чи великій сумці. У такому чохлі MacBook не подряпається з іншими речами.

3. Вологозахисний чохол Lacdo 13

Відмінний варіант для тих, кому доводиться носити з собою MacBook у будь-яку погоду та пору року, адже аксесуар захищений від води та вологи, тому він чудово подбає про збереження вашого преміального пристрою навіть під час дощу. Крім того, чохол представлений у великому виборі різноманітних кольорів, де кожен зможе підібрати щось до душі.

4. Пластиковий жорсткий чохол Mosiso Macbook Pro

Пластиковий чохол-накладка чудово захищає не лише верхню кришку ноутбука, а й блок клавіатури. Крім того, завдяки різноманітності кольорів ви можете надати стильний та оригінальний зовнішній вигляд для вашого преміального гаджета. А для любителів мінімалізму доступні прозорі моделі чохлів, які не виділятимуться.

5. Жорстка накладка на корпус KEC MacBook

Якщо ви бажаєте забезпечити надійний захист для вашого пристрою, рекомендуємо вибрати жорстку накладку KEC MacBook. Матеріал, з якого виготовлений аксесуар, має високу якість, тому чудово впорається їх захистом вашого ноутбука під час щоденної експлуатації. Крім захисту, за допомогою цього чохла можна замінити зовнішній вигляд MacBook до невпізнання. Аксесуар має широкий вибір принтів, за допомогою яких можна стилізувати ваш Mac під будь-який смак. Самі накладки дуже міцні, але при цьому тонкі та легкі, тому ви їх навіть не відчуєте на своєму ноутбуці. А процес встановлення та демонтажу дуже легкий та швидкий.