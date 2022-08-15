Новая спутниковая система сможет отследить ракеты, летящие на скорости 6125 км/ч

Американские инженеры разработают спутники, способные обнаружить ракеты, выпущенные Россией и Китаем.

Maxar Technologies поможет создать американскую спутниковую систему оповещения о ракетных ударах. Подробнее о проекте рассказало издание space.com.

СМИ сообщает, что Maxar Technologies поставит 14 спутников слежения, которые будут внедрены в инфраструктуру Агентства космического развития (SDA). В проекте также принимают участие такие компании, как L3Harris Technologies и Northrop Grumman. Они ответственны за поставку двух спутниковых группировок для SDA. Отмечается, что устройства Maxar доставит на орбиту L3Harris в 2025 году.

Спутники разместят на низкой околоземной орбите. Их задачей будет отслеживание потенциальных угроз, например, предупреждение о применении гиперзвуковых ракет. Предполагается, что спутниковая система будет способна отследить гиперзвуковое оружие, которое движется со скоростью 5 Махов (6125 км/ч) или выше.

Запуск первой группировки, состоящей из 28-ми аппаратов, запланирован в сентябрь 2022 года. Известно, что 8 спутников слежения будут использоваться для обнаружения угроз и отправки информации на остальные 20 спутников слежения, которые переправят полученные данные на Землю. Директор SDA Дерек Турнир отметил, что развертывание новой системы связано с "китайской" и "российской" угрозами.

"Эти спутники специально разработаны для борьбы с этой версией угроз", — сказал Турнир.

Параллельно Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) ведет разработку гиперзвуковых ракет-перехватчиков.

Ранее мы сообщали о том, что спутниковый Интернет Илона Маска был взломан инженером, который потратил на аппаратную часть спецустройства для хака всего $25.