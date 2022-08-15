Нова супутникова система зможе відстежити ракети, що летять на швидкості 6125 км/год

Американські інженери розроблять супутники, здатні виявити ракети, випущені Росією та Китаєм.

Maxar Technologies допоможе створити американську супутникову систему оповіщення про ракетні удари. Докладніше про проєкт розповіло видання space.com.

ЗМІ повідомляє, що Maxar Technologies поставить 14 супутників стеження, які будуть запроваджені в інфраструктуру Агентства космічного розвитку (SDA). У проєкті також беруть участь такі компанії, як L3Harris Technologies і Northrop Grumman. Вони відповідальні за постачання двох супутникових угруповань для SDA. Зазначається, що пристрої Maxar доставить на орбіту L3Harris у 2025 році.

Супутники розмістять на низькій навколоземній орбіті. Їхнім завданням буде відстеження потенційних загроз, наприклад, попередження про застосування гіперзвукових ракет. Передбачається, що супутникова система буде здатна відстежити гіперзвукову зброю, яка рухається зі швидкістю 5 махів (6125 км/год) або вище.

Запуск першого угруповання, що складається з 28 апаратів, запланований на вересень 2022 року. Відомо, що 8 супутників спостереження використовуватимуться для виявлення загроз і надсилання інформації на решту 20 супутників спостереження, які переправлять отримані дані на Землю. Директор SDA Дерек Турнір зазначив, що розгортання нової системи пов'язане з "китайською" та "російською" загрозами.

"Ці супутники спеціально розроблені для боротьби з цією версією загроз", — сказав Турнір.

Паралельно Агентство перспективних оборонних досліджень (DARPA) веде розробку гіперзвукових ракет-перехоплювачів.

Раніше ми повідомляли про те, що супутниковий інтернет Ілона Маска був зламаний інженером, який витратив на апаратну частину спецпристрою для хаку лише $25.