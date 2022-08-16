Дроны смогут прицельно сбрасывать грузы любого размера, оставаясь неуязвимыми (видео)

Технология RDS2 позволит БПЛА нести полезную нагрузку любой формы и весом до 10 кг.

Большинство систем доставки с помощью БПЛА предполагают, что груз должен быть упакован в контейнер определенных габаритов, чтобы поместиться в специальный бортовой отсек. Однако новое устройство RDS2 поможет транспортировать посылки практически любой формы и размера весом до 10 кг. Подробнее о технологии рассказало издание newatlas.com.

Технология Rapid Delivery System (RDS) создана лос-анджелесским стартапом A2Z Drone Delivery. Система RDS1 предыдущего поколения состоит из моторизованную катушки с кевларовым шнуром, которая устанавливается на нижней стороне дистанционно управляемого мультикоптера любого бренда. На конце шнура находится эластичный тканевый мешочек, который может вместить полезную нагрузку до 2 кг.

"Когда дрон достигает места назначения, он зависает на высоте 46 м, отпускает тормоз на катушке троса, позволяя сумке с грузом опуститься практически до земли благодаря датчику LiDAR, установленном на БПЛА, который точно измеряет расстояние от беспилотника до поверхности земли", — пишет СМИ.

Система работает бесшумно, позволяет дрону находиться на безопасном расстоянии от людей и разного рода объектов, что, к тому же, экономит заряд аккумулятора, потому что устройству не нужно маневрировать между деревьями, проводами и другими препятствиями. Компонент свободного падения также предназначен для экономии времени и энергии по сравнению с установками, в которых двигатель катушки используется для медленного опускания полезной нагрузки к получателю.

RDS2 работает по тому же принципу, что и RDS1, но оснащается не мешочками, а крюком, к которому можно прицепить сумку, ведро, перевязанную коробку и пр. Система может выдержать груз весом максимум 10 кг.

Во время полета крюк надежно закрыт, но как только полезная нагрузка достигает земли, крюк автоматически раскрывается. Это означает, что грузы могут быть оставлены в точном месте назначения, даже если их никто не принимает.

Установка RDS2 весит 1,5 кг, устанавливается ​​на шасси дронов с большой грузоподъемностью, таких как DJI Matrice 600. Если клиент хочет приобрести систему вместе с дроном, то ему предложат беспилотник A2Z RDST. Данная модель имеет радиус полета 30 км, управляется дистанционно благодаря поддержке 4G LTE. Одного заряда его литиевой батареи должно хватить на 36 мин. полета. Следует помнить, что хотя система RDS2 поддерживает более тяжелые нагрузки, сам дрон RDST имеет максимальную грузоподъемность 5 кг.