Дрони зможуть прицільно скидати вантажі будь-якого розміру, залишаючись невразливими (відео)

Технологія RDS2 дозволить БПЛА нести корисне навантаження будь-якої форми та вагою до 10 кг.

Більшість систем доставки за допомогою БПЛА припускають, що вантаж має бути упакований у контейнер певних габаритів, щоб уміститися в спеціальний бортовий відсік. Однак новий пристрій RDS2 допоможе транспортувати посилки практично будь-якої форми та розміру вагою до 10 кг. Докладніше про технологію розповіло видання newatlas.com.

Технологія Rapid Delivery System (RDS) створена лос-анджелеським стартапом A2Z Drone Delivery. Система RDS1 попереднього покоління складається з моторизованої котушки з кевларовим шнуром, яка встановлюється на нижній стороні дистанційно керованого мультикоптера будь-якого бренду. На кінці шнура перебуває еластичний мішечок, який може вмістити корисне навантаження до 2 кг.

"Коли дрон досягає місця призначення, він зависає на висоті 46 м, відпускає гальмо на котушці троса, дозволяючи сумці з вантажем опуститися практично до землі завдяки датчику LiDAR, встановленому на БПЛА, який вимірює відстань від безпілотника до поверхні землі", — пише ЗМІ.

Система працює безшумно, дозволяє дрону перебувати на безпечній відстані від людей і різноманітних об'єктів, що, до того ж, заощаджує заряд акумулятора, тому що пристрою не потрібно маневрувати між деревами, дротами й іншими перешкодами. Компонент вільного падіння також призначений для економії часу й енергії в порівнянні з установками, у яких двигун котушки використовується для повільного опускання корисного навантаження до отримувача.

RDS2 працює за тим же принципом, що й RDS1, але оснащується не мішечками, а гаком, до якого можна причепити сумку, відро, перев'язану коробку й ін. Система може витримати вантаж вагою максимум 10 кг.

Під час польоту гак надійно закритий, але щойно корисне навантаження досягає землі, гак автоматично розкривається. Це означає, що вантажі можуть бути залишені в точному місці призначення, навіть якщо їх ніхто не приймає.

Установка RDS2 важить 1,5 кг, встановлюється на шасі дронів із великою вантажопідйомністю, таких як DJI Matrice 600. Якщо клієнт хоче придбати систему разом із дроном, то йому запропонують безпілотник A2Z RDST. Ця модель має радіус польоту 30 км, керується дистанційно завдяки підтримці 4G LTE. Одного заряду його літієвої батареї має вистачити на 36 хв польоту. Слід пам'ятати, що хоча система RDS2 підтримує важчі навантаження, сам дрон RDST має максимальну вантажопідйомність 5 кг.