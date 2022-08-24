ИИ заставит самолеты летать без пилотов: эксперты рассказали когда это случится

До полной автономности авиатранспорта еще далеко, но сегодня ИИ уже зарекомендовал себя в качестве "второго пилота".

В настоящее время авиационная отрасль — в незавидном положении: острая нехватка персонала привела к бесчисленным задержкам и отменам рейсов. В последние месяцы каждый пятый рейс задерживался, а в 2022 году уже было больше отмен рейсов, чем за весь 2021 год. Но может ли искусственный интеллект исправить подобную ситуацию? Специалисты, работающие в ИИ-отрасли думают, что да. ИИ уже продемонстрировал серьезные успехи в области авиации, будь то сбор и анализ данных о полетах, отслеживание времени реакции пилотов или прогнозирование проблем с техническим обслуживанием, пишет в своей колонке авиатор и предприниматель Вэнс Хильдерман.

Некоторые амбициозные бизнесмены утверждают, что вскоре ИИ сможет управлять самолетами самостоятельно. В августе 2020 года ИИ-алгоритм в ходе проигрывания смоделированных боевых сценариев "победил" пилота F-16, управившись с пилотированием истребителя лучше, чем человек. "ИИ выиграл со счетом 5:0", — пишет автор… Итак, сможет ли ИИ перестроить авиационную отрасль?

Внедрение машинного обучения

Искусственный интеллект, в некоторой степени, уже используется в авиатехнике: как коммерческой, так и военной. Бортовые и наземные системы используют машинное обучение (МО) для сбора информации и обучения во время каждого полета. ИИ также используются для прокладывания воздушных маршрутов, сокращения расхода топлива и выбросов, соблюдения экологических норм и пр.

Недавно Airbus завершила работу над летающим такси вертикального взлета и посадки. В ходе тестирования, полетами управляла только ИИ-система. В компании заявили, что проект призван развить технологию автономного управления eVTOL, чтобы дать пилотам больше времени на принятие стратегических решений. Boeing тоже спонсирует исследования и разработки в области искусственного интеллекта.

[ + – ] Истребитель F-16

Повышение безопасности

ИИ-системы, кроме прочего, используются для управления воздушным движением, выявления проблем с техническим обслуживанием и даже при проектировании самолетов. Алгоритмы разрабатывают конструкции летательных аппаратов на основе заданных параметров: веса, размера, грузоподъемности и т. д. Затем ИИ тестируют миллионы потенциальных конструкций и выбирают лучшие варианты. По имеющимся данным, 97% авиационных компаний инвестируют в большие данные и искусственный интеллект как средства повышения безопасности полетов.

Тем не менее, самым большим препятствием для внедрения ИИ в авиаотрасль является отсутствие доверия людей к технологиям, пишет автор. В рамках одного исследовательского проекта Министерство обороны тестировало опытных пилотов-истребителей на авиасимуляторе, управляемом искусственным интеллектом. У пилотов была возможность взять на себя управление, если они считали, что ИИ не справляется. Параллельно отслеживались частота сердцебиения, мимика и уровень стресса, чтобы увидеть, насколько пилоты доверяют машине, а также не переключаются ли они без необходимости на ручное управление. Исследование выявило значительный барьер доверия между пилотами и машиной.

[ + – ] Zephyr Solar powered UAS

Появление беспилотных самолетов

Плюс и в то же время большой недостаток ИИ заключается в том, что он спроектирован так, чтобы реагировать за доли секунды, прежде чем человек-оператор осознает наличие проблемы. Представьте, если бы подушка безопасности сработала только после того, как водитель осознал, что происходит, или наоборот, — если бы водителю пришлось вытаскивать подушку вручную: она раскроется слишком поздно и окажется бесполезной. Если говорить об управлении самолетом, то ИИ примет и реализует решение до того, как пилот сможет отреагировать; это может спасти жизнь, но на данный момент ИИ не может действовать в рамках морали. Хотя системы ИИ могут реагировать быстрее, они не могут принимать субъективные решения или делать моральный выбор.

Также системы пилотирования с искусственным интеллектом работают, сравнивая загруженные в них карты с информацией получаемой с датчиков в режиме реального времени. Но эта система не надежна: маленький безобидный объект может заставить ИИ сбиться с пути.

Таким образом, в настоящее время коммерческие авиакомпании обращают внимание на технологии искусственного интеллекта для улучшения полетов и производительности, но говорить об автономном управлении самолетом ИИ еще рано, говорится в материале.

"Хотя мы все еще далеки от полностью автономных самолетов, ИИ быстро становится "вторым пилотом" и "инженером", делая полет более безопасным и менее обременительным", — подытоживает автор.