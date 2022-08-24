ШІ змусить літаки літати без пілотів: експерти розповіли, коли це станеться

До повної автономності авіатранспорту ще далеко, але сьогодні ШІ уже зарекомендував себе як "другого пілота".

Зараз авіаційна галузь — у незавидному становищі: гостра нестача персоналу призвела до незліченних затримок і скасування рейсів. В останні місяці кожен п'ятий рейс затримувався, а 2022 року вже було більше скасування рейсів, ніж за весь 2021 рік. Але чи може штучний інтелект виправити таку ситуацію? Фахівці, які працюють у ШІ-галузі думають, що так. ШІ уже продемонстрував серйозні успіхи в галузі авіації, чи це збір і аналіз даних про польоти, відстеження часу реакції пілотів чи прогнозування проблем із технічним обслуговуванням, пише у своїй колонці авіатор і підприємець Венс Гільдерман.

Деякі амбітні бізнесмени стверджують, що незабаром ШІ зможе керувати літаками самостійно. У серпні 2020 року ШІ-алгоритм у ході програвання змодельованих бойових сценаріїв "переміг" пілота F-16, впоравшись із пілотуванням винищувача краще, ніж людина. "ШІ виграв із рахунком 5:0", — пише автор… Отже, чи зможе ШІ перебудувати авіаційну галузь?

Впровадження машинного навчання

Штучний інтелект до певної міри вже використовується в авіатехніці, як комерційній, так і військовій. Бортові та наземні системи використовують машинне навчання (МН) для збору інформації та навчання під час кожного польоту. ШІ також використовують для прокладання повітряних маршрутів, скорочення витрати палива та викидів, дотримання екологічних норм та ін.

Нещодавно Airbus завершила роботу над літальним таксі вертикального зльоту й посадки. У ході тестування польотами керувала лише ШІ-система. У компанії заявили, що проєкт має розвинути технологію автономного управління eVTOL, щоб дати пілотам більше часу на ухвалення стратегічних рішень. Boeing також спонсорує дослідження та розробки в галузі штучного інтелекту.

[ + – ] Винищувач F-16

Підвищення безпеки

ШІ-системи, крім іншого, використовуються для управління повітряним рухом, виявлення проблем із технічним обслуговуванням і навіть під час проєктування літаків. Алгоритми розробляють конструкції літальних апаратів на основі заданих параметрів: ваги, розміру, вантажопідйомності і т. д. Потім ШІ тестують мільйони потенційних конструкцій і вибирають найкращі варіанти. За наявними даними, 97% авіаційних компаній інвестують у великі дані та штучний інтелект як засоби підвищення безпеки польотів.

Проте найбільшою перешкодою для впровадження ШІ в авіагалузь є відсутність довіри людей до технологій, пише автор. У межах одного дослідницького проєкту Міністерство оборони тестувало досвідчених пілотів-винищувачів на авіасимуляторі, керованому штучним інтелектом. Пілоти мали можливість взяти на себе управління, якщо вони вважали, що ШІ не справляється. Паралельно відстежували частоту серцебиття, міміку та рівень стресу, щоб побачити, наскільки пілоти довіряють машині, а також чи не перемикаються вони без потреби на ручне керування. Дослідження виявило значний бар'єр довіри між пілотами та машиною.

[ + – ] Zephyr Solar Powered UAS

Поява безпілотних літаків

Плюс і водночас великий недолік ШІ полягає в тому, що він спроєктований так, щоб реагувати за частки секунди, перш ніж людина-оператор усвідомлює наявність проблеми. Уявіть, якби подушка безпеки спрацювала тільки після того, як водій усвідомив, що відбувається, або навпаки — якби водієві довелося витягувати подушку вручну: вона розкриється надто пізно та виявиться марною. Якщо говорити про керування літаком, то ШІ ухвалить і реалізує рішення до того, як пілот зможе відреагувати; це може врятувати життя, але зараз ШІ не може діяти в межах моралі. Хоча системи ШІ можуть реагувати швидше, вони не можуть ухвалювати суб'єктивні рішення чи робити моральний вибір.

Також системи пілотування зі штучним інтелектом працюють, порівнюючи завантажені в них карти з інформацією, що отримується з датчиків у режимі реального часу. Але ця система ненадійна: маленький нешкідливий об'єкт може змусити ШІ збитися зі шляху.

Отже, наразі комерційні авіакомпанії звертають увагу на технології штучного інтелекту для покращення польотів і продуктивності, але говорити про автономне управління літаком ШІ ще рано, йдеться в матеріалі.

"Хоча ми все ще далекі від повністю автономних літаків, ШІ швидко стає "другим пілотом" та "інженером", роблячи політ безпечнішим і менш обтяжливим", — підсумовує автор.