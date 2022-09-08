Свежая презентация Apple: чем порадовали "яблочные" разработчики

Несмотря на опасения, что осеннюю презентацию Apple могут перенести на октябрь, она все же состоялась 7 сентября. Тим Кук и компания представили миру новую линейку iPhone 14, которую так ждали поклонники бренда. Что изменилось, что осталось прежним, что удивило, а что разочаровало – рассказывают специалисты интернет-магазина Stylus.ua.

Модельный ряд Айфон 14

Линейка Pro не получила существенных внешних изменений: два размера диагонали – 6,1 и 6,7 дюймов, прямоугольная форма с закругленными углами. Цветовая гамма представлена в четырех цветах: космический черный, серебристый, золотой и фиолетовый. Варианты объема памяти: 128, 256, 512 Гб и 1 Тб.

Как предполагалось ранее, благодаря утечкам серия mini осталась в прошлом и на смену ей пришел iPhone 14 Plus – модель, которая практически полностью совпадает по характеристикам с обычным 14-м, но имеет большой экран 6,7 дюймов. Задняя панель имеет глянцевую поверхность, тогда как Pro – матовую. Объем памяти стартует от 128 Гб.

Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68, как и предыдущее поколение. То есть смартфон можно погружать на глубину до 6 метров не дольше чем на полчаса.

Что по начинке?

Серия Pro получила новый мощный процессор A16 Bionic, который значительно снизил энергопотребление. Это позволило увеличить автономность гаджета, что очень радует, так как некоторые Айфоны более ранних годов не могли похвастаться батареей, которой хватает на весь день.

Обычным моделям – 14 и 14 Plus – достался чип от предыдущего поколения A15. Его вполне достаточно для полноценной работы устройства, плюс к тому, это позволило не устанавливать космические цены на новинки.

Дисплей

И опять же, есть небольшие различия между экранами в обычной и Про серии: обе они имеют технологию OLED и высокое разрешение. Но у "прошек" наконец-то появилась функция Always-on-Display, которая постоянно подсвечивает экран для показа полученных уведомлений. Это возможно благодаря снижению частоты до 1 Гц для экономии заряда батареи. Пиковая яркость в простой версии будет 1200 нит, в топовой – 1600 нит, а плотность – 458 и 460 пикселей на дюйм соответственно.

У моделей Про убрали "челку", а камеру и датчики поместили в овал, вокруг которого появляется "островок" Dynamic Island. В нем можно увидеть уведомления или получить быстрый доступ к управлению приложениями.

Возможности съемки

Тройная камера на iPhone 14 Pro и Pro Max получила основной модуль на 48 Мп, что значительно повышает качество снимков. Теперь фото будут реалистичнее, сочнее, насыщеннее, с более четкой детализацией, даже при ночной съемке. Это будет заметно и при появившемся в прошлом году режиме "Кинематограф", который автоматически меняет фокус на объектах в кадре. Видео можно снимать в формате 4К. Единственным минусом стало то, что теперь камера выступает еще больше, хотя многие ожидали, что производитель наоборот сделает ее более аккуратной.

На "младшей модели" двойной модуль расположен по диагонали. Здесь улучшили автофокус и стабилизацию изображения. Также с технологией Smart HDR 4 гаджет распознает до 4 человек в кадре и самостоятельно корректирует контрастность и тон кожи для каждого.

Так как многие сейчас активно пользуются фронтальной камерой, то она также имеет режимы и технологии, которые она получила от основного модуля:

- "Кинематограф";

- Deep Fusion;

- Smart HDR 4;

- "Портрет";

- "Ночная съемка";

- стили фотографий.

Безопасность

Многие пользователи надеялись, что Apple присмотрится к разработкам конкурентов и встроит сканер отпечатка пальца под экран. Ведь во времена пандемии и масок не очень удобно пользоваться функцией распознавания лица для разблокирования Айфона. Но производитель вновь отказался от такого решения, поэтому для безопасности данных мы имеем старый проверенный Face ID. Эта продуманная технология работает без сбоев и задержек, даже если владелец в солнцезащитных очках, отрастил бороду или нанес макияж.

Сколько стоит новинка?

Цены на новый iPhone 14 стартуют от 799 $, и это за обычную модель с минимальным внутренним хранилищем. Стоимость 14 Plus на 128 Гб будет от 899 $. iPhone 14 Pro можно будет приобрести минимум за 999 $, а Pro Max на 128 Гб обойдется в 1099 $. Как и ожидалось, цены в этом году внушительные из-за проблем с логистикой и подорожания деталей. Старт продаж начнется чуть позже, но вы можете уже сейчас оформить предзаказ на сайте Stylus.ua и стать счастливым обладателем новинки в числе первых.