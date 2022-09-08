Нова презентація Apple: чим порадували "яблучні" розробники

Попри побоювання, що осінню презентацію Apple можуть перенести на жовтень, вона все ж таки відбулася 7 вересня. Тім Кук і компанія представили світові нову лінійку iPhone 14, на яку так чекали шанувальники бренду. Що змінилося, що залишилося, що здивувало, а що розчарувало – розповідають фахівці інтернет-магазину Stylus.ua.

Модельний ряд

Лінійка Pro не отримала істотних зовнішніх змін: два розміри діагоналі – 6,1 та 6,7 дюймів, прямокутна форма із закругленими кутами. Колірна гама представлена в чотирьох кольорах: космічний чорний, сріблястий, золотий та фіолетовий. Варіанти об'єму пам'яті: 128, 256, 512 Гб та 1 Тб.

Як передбачалося раніше, завдяки витокам серія mini залишилася в минулому і на зміну їй прийшов iPhone 14 Plus – модель, яка практично повністю збігається за характеристиками зі звичайним 14-м, але має великий екран 6,7 дюйма. Задня панель має глянсову поверхню, тоді як Pro – матова. Об'єм пам'яті стартує від 128 Гб.

Корпус захищений від вологи та пилу за стандартом IP68, як і попереднє покоління. Тобто смартфон можна занурювати на глибину до 6 метрів не довше, ніж на пів години.

Що з начинкою?

Серія Про отримала новий потужний процесор A16 Bionic, який значно покращив енергоспоживання. Це дозволило збільшити автономність гаджета, що дуже тішить, оскільки деякі Айфони раніше не могли похвалитися батареєю, якої вистачає на весь день.

Звичайним моделям – 14 та 14 Plus – дістався чіп від попереднього покоління A15. Його цілком достатньо для повноцінної роботи пристрою плюс до того, це дозволило не встановлювати космічні ціни на новинки.

Дисплей

І знову ж таки, є невеликі відмінності між екранами у звичайній та Про серії: обидві вони мають технологію OLED та високу роздільну здатність. Але у "прошок" нарешті з'явилася функція Always-on-Display, яка постійно підсвічує екран для показу отриманих повідомлень. Це можливо завдяки зниженню частоти до 1 Гц для заощадження батареї. Пікова яскравість у простій версії буде 1200 ніт, у топовій – 1600 ніт, а щільність – 458 і 460 пікселів на дюйм відповідно.

У моделей Про прибрали "чубчик", а камеру і датчики помістили в овал, навколо якого з’являється "острівець" Dynamic Island. У ньому можна побачити повідомлення або отримати швидкий доступ до керування додатками.

Можливості зйомки

Потрійна камера на iPhone 14 Pro та Pro Max отримала основний модуль на 48 Мп, що значно підвищує якість знімків. Тепер фото будуть реалістичнішими, соковитішими, насиченішими, з чіткішою деталізацією, навіть при нічній зйомці. Це буде помітно і при режимі "Кінематограф", що з'явився минулого року, який автоматично змінює фокус на об'єктах у кадрі. Відео можна знімати у форматі 4К. Єдиним мінусом стало те, що тепер камера виступає ще більше, хоча багато хто очікував, що виробник навпаки зробить її акуратнішою.

На "молодшій моделі" подвійний модуль розташований по діагоналі. Тут покращили автофокус та стабілізацію зображення. Також з технологією Smart HDR 4 гаджет розпізнає до 4 осіб у кадрі та самостійно коригує контрастність і тон шкіри для кожного.

Оскільки багато хто зараз активно користується фронтальною камерою, то вона також має режими та технології, які вона отримала від основного модуля:

- "Кінематограф";

- Deep Fusion;

- Smart HDR 4;

- "Портрет";

- "Нічна зйомка";

- стилі фотографій.

Безпека

Чимало користувачів сподівалися, що Apple придивиться до розробок конкурентів і вбудує сканер відбитка пальця під екран. Адже в часи пандемії та масок не дуже зручно користуватися функцією розпізнавання обличчя для розблокування iPhone. Але виробник знову відмовився від такого рішення, тому для безпеки даних ми маємо старий перевірений Face ID. Ця продумана технологія працює без збоїв і затримок, навіть якщо власник у протисонцевих окулярах, відростив бороду або наніс макіяж.

Скільки коштує новинка?

Ціни на новий iPhone 14 стартують від 799 $, і це за звичайну модель з мінімальним внутрішнім сховищем. Вартість 14 Plus на 128 Гб буде від 899 $. iPhone 14 Pro можна буде придбати мінімум за 999 $, а Pro Max на 128 Гб обійдеться в 1099 $. Як і очікувалося, ціни цього року значні через проблеми з логістикою та подорожчання деталей. Старт продажів почнеться трохи пізніше, але ви можете вже зараз оформити попереднє замовлення на сайті Stylus.ua і стати першим серед інших щасливим власником новинки.