В Китае создали тоннель для имитации полета в 33 раза быстрее скорости звука

В Китае создали специальный тоннель для гиперзвуковых исследований.

Объект, построенный китайскими инженерами, может имитировать условия полета на скоростях от 2,5 до 11,5 км/с, что в 33 раза быстрее, чем скорость звука, сообщает South China Morning Post.

"Мы построили самую большую в мире аэродинамическую трубу с приводом от свободного поршня с высокой энтальпией", — прокомментировал Лю Чжигуо, руководитель проектной группы Института гиперскоростной аэродинамики при Китайском центре исследований и разработок аэродинамики в Мяньяне. (Энтальпия (теплосодержание) — термодинамический потенциал, характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве независимых переменных давления, энтропии и числа частиц, ред.).

По словам исследователей, тоннель поможет в ряде миссий, включая отправку китайских астронавтов на Луну и разработку гиперзвукового самолета, который сможет совершить путешествие в любую точку мира за час. Инженеры заявили, что испытательная труба примерно в два раза больше, чем аналогичные объекты в США и других западных странах на Западе, ее диаметр составляет 80 см.

"Тоннель может быть использован для инженерных проектов национального уровня, капсула для полета на Луну и обратно на Землю, вход в инопланетную атмосферу с помощью межзвездного разведывательного самолета и разработка гиперзвуковых транспортных средств", — заявили ученые.

По словам Лю, поршень выдержал множество сложных повторных испытаний и остался цел и невредим, а все благодаря особой конструкции и использованию новых материалов. Лю утверждает, что "возможность повторного использования" поршня резко снизит эксплуатационные расходы на аэродинамическую трубу.

Однако поршень весом 840 кг, который является самым тяжелым поршнем, когда-либо использовавшимся в аэродинамической трубе, сам по себе является проблемой, пишет СМИ, ведь он должен выдерживать давление сжатого воздуха, эквивалентное силе тяжести умноженной на 10 000 и все это в движении со скоростью до 540 км/ч.

Фокус сообщал о том, что в Канаде готовятся к запуску вакуумного поезда.