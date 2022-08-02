Быстрее и дешевле реактивного самолета: в Канаде запустят вакуумный поезд (видео)

Билет на вакуумный поезд будет стоить всего $75, при этом максимальная скорость составит 1200 км/ч.

Компания TransPod построит специальный тоннель для поезда, который будет способен преодолеть расстояние в 300 км за 45 мин. Об этом сообщает издание newatlas.com.

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Проект TransPod FluxJet — это новая составляющая канадской транспортной системы, который будет использовать экологически чистую энергию и обеспечивать небывалую скорость передвижения. По крайней мере, все это обещают разработчики.

Как и Hyperloop, Hyperloop TT, Hyperloop One, ET3, система FluxJet будет работать на базе технологии mag-lev, но только на определенных участках дороги, где будет предусмотрено максимальное ускорение транспортного средства. Поезд-капсула, по задумке инженеров, должен будет разгоняться с 0 до 300 км/ч, а затем до 1000 км/ч. Максимальная скорость составит 1200 км/ч, пишет издание.

Известно, что одна капсула длиной 25 м способна вместить 54 пассажиров и некоторое количество багажа. Ее оснастят 4-мя "левитационными двигателями", аккумуляторами — основными и запасными.

TransPod заявляет, что привлекла финансирование в размере $550 млн и теперь может перейти к следующему этапу — подготовительным работам по строительству дороги-тоннеля протяженностью 300 км, которая соединит города Калгари и Эдмонтон. Стоимость всего проекта оценивается в $18 млрд. Инженеры обещают, что указанное расстояние между городами можно будет преодолеть за 45 мин., заплатив $75. На данный момент одна поездка обходится в $125 и длится около 3-х часов.

По словам представителя TransPod, благодаря вакуумному поезду можно будет разгрузить трафик шоссе, соединяющего Калгари и Эдмонтон, на 33%, более того — благодаря использованию "зеленой" энергии выбросы СО существенно сократятся так, как если бы каждый пассажир посадил бы одно дерево. Компания рассчитывает сократить выбросы углекислого газа на 636 тыс. тонн в год.

Однако, как пишет СМИ, такие гиперлупы слишком дороги и экономически невыгодны. А системы на магнитной подушке следующего поколения будут стоить намного дороже. Что касается FluxJet, то откачать воздух из 300 км трубы — сложно и энергозатратно.

"Утечки, прорывы, сейсмическая активность, неисправности могут иметь абсолютно катастрофические последствия. Даже малейшее отклонение от прямой на скорости 1000 км/ч может привести к аварии", — пишет медиа. "Канада рассматривает множество предложений касательно строительства инфраструктуры для высокоскоростных поездов, но остается единственной страной G7, которая так и не построила ни одного гиперлупа".

Ранее мы сообщали о том, что в Дубае компания Virgin Hyperloop показала капсулы, которые должны перевозить пассажиров по тоннелям на высокий скоростях.