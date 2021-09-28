Virgin Hyperloop представит в Дубае новейшие транспортные капсулы (фото)

Желающие смогут посидеть в креслах с качественной отделкой и оценить футуристичный дизайн транспорта будущего. Прокатиться пока, увы, не получится.

Компания Virgin Hyperloop готовится показать свои новейшие транспортные капсулы для скоростной системы перемещения по вакуумным трубам на выставке Expo 2020 в Дубае. Об этом пишет издание New Atlas.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Разработчики обещают представить полноразмерные коммерческие контейнеры на выставке, которая продлится с 1 октября по 31 марта в павильоне DP World FLOW. Они подготовили грузовую капсулу длиной 10 метров и пассажирский салон в разрезе. Посетители смогут посидеть в креслах с качественной отделкой и опробовать, насколько комфортными смогут стать поездки в Hyperloop в Арабских Эмиратах. Компания также покажет на дисплеях интерактивные видеоролики, которые раскроют подробности о ее новых технологиях.

Судя по опубликованным фотографиям, экспозиция одной из пассажирской капсула обустроена подобно кинотеатру: один ряд мягких кресел внутри имитации корпуса без крыши расположен прямо напротив большого экрана. Еще один контейнер, судя по сидениям — пассажирский, представлена в миниатюре. Она демонстрирует дизайн, выбранный Virgin Hyperloop, а также общее расположение элементов. В частности, можно выделить длинные светильники, вмонтированные в пол и стены. Грузовая капсула синего цвета установлена снаружи.

"Постоянный поток товаров исторически стимулировал инновации в транспортном секторе, и сейчас, более чем когда-либо, мы должны продолжать двигать отрасль в будущее. Hyperloop готов произвести революцию на мировом рынке логистики, и мы рады поделиться своим видением технологии", — сказал Султан бин Сулайем, председатель DP World и Virgin Hyperloop.

"На World Expos на протяжении веков дебютировали самые передовые инновации, поэтому для нас большая честь продемонстрировать технологию Hyperloop на этой мировой арене с DP World. Я надеюсь, что посетители смогут представить себе недалекое будущее, в котором они будут пассажирами коммерческой гиперцепи в регионе Персидского залива и за его пределами", — прокомментировал генеральный директор и соучредитель Virgin Hyperloop Джош Гигель.

Стоит отметить, что за последние годы Virgin Hyperloop представила несколько версий своих капсул, последнюю модель, рассчитанную на 28 человек, показали в январе вместе с промо-видео о воображаемом опыте пассажиров. Еще в 2016 году компания начала сотрудничать с одним из крупнейших портовых операторов DP World, стремясь перевозить грузы, которые контейнеровозы доставляют в порт Джебель-Али в Дубае.

Ранее появилась информация, что Virgin Hyperloop начнет перевозить пассажиров со скоростью звука в 2027 году. В ноябре 2020 года компания впервые протестировала транспортное средство с людьми внутри, а первые поездки в вакуумных трубах на скорости до 1200 км/ч станут доступны жителям Индии и Саудовской Аравии.

Фокус также писал, каким городской транспорт станет к 2050 году. Согласно прогнозам экспертов, за ближайшие 30 лет автоматизация, искусственный интеллект и суборбитальные космические полеты навсегда изменят транспортную систему на Земле.