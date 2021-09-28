Virgin Hyperloop представить у Дубаї новітні транспортні капсули (фото)

Охочі зможуть посидіти в кріслах із якісною обробкою та оцінити футуристичний дизайн транспорту майбутнього. Проїхатися поки, на жаль, не вийде.

Компанія Virgin Hyperloop готується показати свої новітні транспортні капсули для швидкісної системи переміщення по вакуумних трубах на виставці Expo 2020 в Дубаї. Про це пише видання New Atlas.

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Розробники обіцяють представити повнорозмірні комерційні контейнери на виставці, яка триватиме з 1 жовтня по 31 березня в павільйоні DP World FLOW. Вони підготували вантажну капсулу довжиною 10 метрів і пасажирський салон у розрізі. Відвідувачі зможуть посидіти в кріслах із якісною обробкою та випробувати, наскільки комфортними зможуть стати поїздки в Hyperloop в Арабських Еміратах. Компанія також покаже на дисплеях інтерактивні відеоролики, які розкриють подробиці про її нові технології.

Судячи з опублікованих фотографій, експозиція однієї з пасажирських капсул облаштована подібно до кінотеатру: один ряд м'яких крісел всередині імітації корпусу без даху розташований прямо навпроти великого екрану. Ще один контейнер, судячи з сидінь, — пасажирський, представлений в мініатюрі. Вона демонструє дизайн, обраний Virgin Hyperloop, а також загальне розташування елементів. Зокрема, можна виділити довгі світильники, вмонтовані в підлогу та стіни. Вантажна капсула синього кольору встановлена зовні.

"Постійний потік товарів історично стимулював інновації в транспортному секторі, і зараз, більш ніж коли-небудь, ми повинні продовжувати рухати галузь у майбутнє. Hyperloop готовий зробити революцію на світовому ринку логістики, і ми раді поділитися своїм баченням технології", — сказав Султан бін Сулайєм, голова DP World і Virgin Hyperloop.

"На World Expos протягом століть дебютували найпередовіші інновації, тому для нас велика честь продемонструвати технологію Hyperloop на цій світовій арені з DP World. Я сподіваюся, що відвідувачі зможуть уявити собі недалеке майбутнє, у якому вони будуть пасажирами комерційної гіперланцюгу в регіоні Перської затоки та за його межами", — прокоментував генеральний директор і співзасновник Virgin Hyperloop Джош Гігель.

Варто відзначити, що за останні роки Virgin Hyperloop представила кілька версій своїх капсул, останню модель, розраховану на 28 чоловік, показали в січні разом із промо-відео про уявний досвід пасажирів. Ще у 2016 році компанія почала співпрацювати з одним із найбільших портових операторів DP World, прагнучи перевозити вантажі, які контейнеровози доставляють у порт Джебель-Алі в Дубаї.

Раніше з'явилася інформація, що Virgin Hyperloop почне перевозити пасажирів зі швидкістю звуку у 2027 році. У листопаді 2020 року компанія вперше протестувала транспортний засіб із людьми всередині, а перші поїздки у вакуумних трубах на швидкості до 1200 км/год стануть доступні жителям Індії та Саудівської Аравії.

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