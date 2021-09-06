Такси на крыше, ИИ вместо ГАИ, полеты в космос: каким будет городской транспорт к 2050 году

Через 30 лет способы, которыми мы добираемся из точки A в точку B, радикально изменятся благодаря автоматизации, машинному обучению, сверхбыстрому транзиту и суборбитальным космическим полетам.

Транспорт ближайшие десятилетия серьезно эволюционирует. По сути, этот процесс уже происходит благодаря внедрению автономных транспортных средств, широкому распространению электромобилей, eVTOL, развитию возобновляемых источников энергии и появлению коммерческих космических полетов. До 2050 года эти технологии и тенденции будут развиваться, что приведет к созданию новой транспортной инфраструктуры, радикально отличающейся от известной нам сегодня.

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Канадский ученый и футуролог Мэт Уильямс полагает, что революция в транспортной сфере будет обусловлена несколькими факторами, а именно:

разрастание городов и чистая энергия;

инфраструктура электромобилей;

гиперлупы и высокоскоростные поезда;

"умные" автомагистрали и транзитные системы;

суборбитальные полеты.

Такси на крыше: каким будет личный и городской транспорт через 30 лет

К 2050 году продажи электрокаров достигнут 62 млн единиц в год, при этом количество электромобилей в мире составит 700 млн единиц. Такие машины составят 56% мирового рынка, а на долю авто с ДВС придутся оставшиеся 44%. Этот переход будет сопровождаться коренными изменениями в характере инфраструктуры. Зарядных станций станет больше. чем заправок, что приведет к использованию возобновляемых источников энергии и распространению технологии "умных сетей". Это позволит строить зарядные станции везде, где расположены распределенные энергосистемы. Биотопливные станции также станут нормальным явлением благодаря методу улавливания и хранения углерода, когда СО2 вместо попадания в атмосферу улавливается, сжимается и впускается в подземные геологические формации для хранения и последующей обработки, превращающей его в биотопливо. Пищевые отходы также будут перерабатываться для производства биодизеля, благодаря чему авто с ДВС смогут заправляться на "зеленых" заправках.

Электросамолеты вертикального взлета и посадки (eVTOL), самолеты укороченного взлета и посадки (STOL) и личные летательные аппараты (PAV) станут более распространенными, считает Уильямс. "Никаких пробок на дорогах, — жители крупных городов смогут вызывать такси прямо на крышу", — пишет он. Когда воздушное такси станет более распространенным, в городских районах будут строиться аэропорты.

[ + – ] Проект аэропорта для летающих такси Фото: Hyundai

Межгородской транспорт: полеты в трубах

В своем отчете "Будущее железной дороги 2050" консалтинговая компания ARUP отметила, что на развития межгородского транспорта повлияют ИИ-технологии, а также появление новых технологий, таких, как Hyperloop. "Транспорт такого типа является наиболее перспективным, поскольку он может заменить воздушные путешествия", — считает Уильямс.

В 2012 году Hyperloop стал горячей темой после того, как основатель SpaceX Илон Маск поделился своей идеей о "пятом виде транспорта" во время теле-шоу. Он говорил о поезде, движущемся благодаря магнитной левитации в стальных трубах с низким давлением, и достигающем скорости до 1280 км/ч. С того времени появилось множество стартапов, направленных на развитие технологии. К ним относятся Hyperloop Transportation Technologies (HTT), базирующаяся в Лос-Анджелесе, которая была первым частным предприятием, запущенным в 2013 году. Есть и Virgin Hyperloop с офисами в Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Дубае и успешными запусками прототипов. Существует также TransPod Inc., канадская компания, занимающаяся разработкой коридоров, соединяющих крупные города Канады и города Канады и США. А еще: нидерландская Hardt Global Mobility, создающая коридоры на территории ЕС, и DGWHyperloop, базирующийся в Индоре, Индия.

"Учитывая возросший спрос на транспортные услуги, снижение затрат (по сравнению с обычными высокоскоростными железными дорогами), повышенную скорость и эффективность, которые могут предложить системы Hyperloop, весьма вероятно, что к 2050 году коридоры будут созданы на нескольких континентах", — полагает колумнист и приводит реальные примеры.

Коридор Чикаго-Кливленд с расширением до Детройта и Питтсбурга, а также от Виндзора до Торонто, соединит более 85 млн человек с помощью единой сети.

Коридор Дели-Мумбаи, пролегающий с севера на юг, соединит два крупнейших города Индии. Его длина составит 1400 км, и преодолеть это расстояние можно будет от 1 до 3 ч (сейчас на поезде нужно ехать 15 до 21 ч).

Нью-Йорк-Вашингтон: этот маршрут с севера на юг объединит крупнейший экономический центр в мире (Нью-Йорк) с Капитолием США. Длина коридора составит 708 км. Сейчас дорога занимает 7 ч на поезде, но система Hyperloop справится и за час.

Коридор Торонто-Монреаль соединит два из двух крупнейших города Канады. В сочетании с коридором Торонто-Виндзор, этот маршрут протяженностью около 950 км можно будет пересечь за 1 ч 15 мин. Возможное расширение до Оттавы и Квебека свяжут самый густонаселенный регион страны.

Коридор Сеул-Пусан длиной в 400 км соединит более 36 млн человек в Южной Корее и станет одним из самых экономически важных маршрутов в мире.

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Смарт-правила дорожного движения: без пробок и гаишников

"В ближайшем будущем пассажиры смогут воспользоваться интеллектуальными автомагистралями, интеллектуальными системами управления дорожным движением и транспортными сетями, оптимизированными с помощью машинного обучения и ИИ. Сегодня во многих городах уже имеются интеллектуальные транспортные системы (ИТС), и ожидается, что эта тенденция будет расти по мере того, как все больше городов используют "умные" технологии для повышения эффективности", — пишет Уильямс.

Эти системы работают на основе датчиков, камер, сотовых маршрутизаторов и систем автоматизации для отслеживания и направления трафика, чтобы уменьшить загрузку. В пределах города и жилых районов системы также координируют светофоры, зоны пешеходных переходов, предупреждают водителей об ограничениях скорости и даже штрафуют нарушителей. ИТС наверняка будут координировать работу автономных транспортных средств (которые будут гораздо более распространенными), чтобы уменьшить количество аварий и гарантировать безопасность пассажиров и пешеходов. Скорее всего, необходимости в автоинспекторах отпадет, и полицейские будут заниматься более серьезными задачами.

Подземные туннели также помогут разгрузить дороги. Например, система Cargo Sous-Terrain, которая сейчас строится в Швейцарии, поможет убрать грузовые автомобили с магистралей. Подобные проекты разрабатываются в США, Германии, Китае. Да и системы гиперлуп тоже качественно повлияют на снижение трафика.

За пределы Земли: суборбитальные космические полеты для каждого

"Среди множества вариантов быстрого транзита, которые будут доступны к 2050 году, — суборбитальные космические полеты. Такие проекты являются наиболее амбициозными", — полагает Мэт Уильямс.

В настоящее время есть несколько крупных частных компаний, способных развивать новый вид авиатранспорта:

SpaceX, которая надеется обеспечить суборбитальные полеты при помощи Starship "в любую точку мира за 30 мин. или меньше";

Virgin Galactic и ее флот SpaceShipTwo;

Blue Origin, выразившая заинтересованность в расширении своих услуг по суборбитальным запускам;

China Academy of Launch Vehicle Technology (Китай) собирается построить космический корабль, который сможет оказать суборбитальные транспортные услуги "точка-точка";

Немецкий аэрокосмический центр (DLR), работающий над SpaceLiner — гиперзвуковым суборбитальным космическим самолетом, выполняющим межконтинентальные полеты. Согласно заявлениям DLR, самолет сможет доставить 50 пассажиров из Австралии в Европу за 90 мин. или 100 пассажиров из Европы в Калифорнию за 60 мин.

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