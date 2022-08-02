Швидше та дешевше за реактивний літак: у Канаді запустять вакуумний поїзд (відео)

Квиток на вакуумний поїзд коштуватиме лише $75, при цьому максимальна швидкість становитиме 1200 км/год.

Компанія TransPod побудує спеціальний тунель для поїзда, який зможе подолати відстань у 300 км за 45 хв. Про це повідомляє видання newatlas.com.

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Проєкт TransPod FluxJet — це нова складова канадської транспортної системи, яка використовуватиме екологічно чисту енергію та забезпечуватиме небувалу швидкість пересування. Принаймні все це обіцяють розробники.

Як і Hyperloop, Hyperloop TT, Hyperloop One, ET3, система FluxJet працюватиме на базі технології mag-lev, але лише на певних ділянках дороги, де буде передбачене максимальне прискорення транспортного засобу. Потяг-капсула, за задумом інженерів, має розганятися з 0 до 300 км/год, а потім до 1000 км/год. Максимальна швидкість становитиме 1200 км/год, пише видання.

Відомо, що одна капсула довжиною 25 м здатна вмістити 54 пасажирів і деяку кількість багажу. Її оснастять чотирма "левітаційними двигунами", акумуляторами — основними та запасними.

TransPod заявляє, що залучила фінансування в розмірі $550 млн і тепер може перейти до наступного етапу — підготовчих робіт із будівництва дороги-тунелю завдовжки 300 км, що з'єднає міста Калгарі й Едмонтон. Вартість усього проєкту оцінюють у $18 млрд. Інженери обіцяють, що вказану відстань між містами можна буде подолати за 45 хв, заплативши $75. Наразі одна поїздка коштує $125 і триває близько 3-х годин.

За словами представника TransPod, завдяки вакуумному поїзду можна буде розвантажити трафік шосе, що з'єднує Калгарі й Едмонтон, на 33%, крім того, завдяки використанню "зеленої" енергії викиди СО суттєво скоротяться так, якби кожен пасажир посадив би одне дерево. Компанія розраховує скоротити викиди вуглекислого газу на 636 тисяч тонн на рік.

Однак, як пише ЗМІ, такі гіперлупи надто дорогі й економічно невигідні. А системи на магнітній подушці наступного покоління коштуватимуть набагато дорожче. Що стосується FluxJet, то відкачати повітря з 300 км труби — складно й енерговитратно.

"Виток, прориви, сейсмічна активність, несправності можуть мати абсолютно катастрофічні наслідки. Навіть найменше відхилення від прямої на швидкості 1000 км/год може призвести до аварії, — пише медіа. — Канада розглядає безліч пропозицій щодо будівництва інфраструктури для високошвидкісних поїздів, але залишається єдиною країною G7, яка так і не збудувала жодного гіперлупу".

Раніше ми повідомляли про те, що в Дубаї компанія Virgin Hyperloop показала капсули, які повинні перевозити пасажирів тунелями на високих швидкостях.