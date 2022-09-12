Инженеры хотят создать VTOL-самолет, который можно будет запускать откуда угодно

Летательный аппарат вертикального взлета и посадки заменит вертолеты.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало разработку Advanced Aircraft Aircraft-Less Launch And RecoverY X-Plane (ANCILLARY) — самолета вертикального взлета и посадки. Подробности сообщило издание interestingengineering.com.

Электросамолет нужен военным для доставки грузов, боеприпасов, медикаментов. Они заинтересованы в летательном аппарате, для запуска которого не нужна взлетно-посадочная полоса. Подразумевается, что ANCILLARY можно будет запускать с палуб кораблей ВМФ или любого клочка суши при любых погодных условиях. В DARPA заявляют, что аппарат будет оснащен по последнему слову техники, а также вберет в себя все лучшие качества eVTOL, существующие на сегодняшний день. Также инженеры подчеркивают, что для самолета будет разработана "особенная" технология, которая значительно улучшит его летные характеристики. Однако подробностей они пока не раскрывают.

Издание напоминает, что в 2021-ом ВВС США объявили о приеме заявок от частных компаний на разработку инновационного высокоскоростного электросамолета вертикального взлета и посадки (HSVTOL). Некоторые заявки были приняты, а существующие аппараты компаний-участников — протестированы в качестве платформ для нового самолета. Результатом такой коллаборации и стал проект ANCILLARY

Одним из самых популярных проектов был вертолет модели Sikorsky HH-60 Pave Hawk, но он мог летать только со скоростью 257 км/ч, что сочли недостаточным. Еще одним участником был конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey, который мог набрать скорость 565 км/ч, однако военных не устроил показатель минимальной высоты — 4572 м. Летательный аппарат Barracuda от Advanced Tactics/RotorX с максимальной скоростью 890 км/ч и возможностью транспортировать 5760 кг груза тоже хорошо зарекомендовал себя.

"Из 218-ти машин военные инженеры приняли 35. Возможно, эти VTOL-аппараты изменят тактику и стратегию операций армии США в будущем", — подчеркивает СМИ.