Інженери хочуть створити VTOL-літак, який можна буде запускати звідки завгодно

Літальний апарат вертикального зльоту й посадки замінить гелікоптери.

Агентство перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) розпочало розробку літака вертикального зльоту й посадки. Подробиці повідомило видання interestingengineering.com.

Електролітак потрібен військовим для доставки вантажів, боєприпасів, медикаментів. Вони зацікавлені в літальному апараті, для запуску якого не потрібна злітно-посадкова смуга. Мається на увазі, що ANCILLARY можна буде запускати з палуб кораблів ВМФ або будь-якого клаптика суші за будь-яких погодних умов. У DARPA заявляють, що апарат буде оснащений за останнім словом техніки, а також вбере всі кращі якості eVTOL, що існують на сьогодні. Також інженери підкреслюють, що для літака розроблять "особливу" технологію, яка значно покращить його льотні характеристики. Проте подробиць вони поки що не розкривають.

Видання нагадує, що 2021-го ВПС США оголосили про прийом заявок від приватних компаній на розробку інноваційного високошвидкісного електролітака вертикального зльоту й посадки (HSVTOL). Деякі заявки були прийняті, а наявні апарати компаній-учасників протестовані як платформи для нового літака. Результатом такої колаборації став проєкт ANCILLARY

Одним із найпопулярніших проєктів був вертоліт моделі Sikorsky HH-60 Pave Hawk, але він міг літати лише зі швидкістю 257 км/год, що вважали за недостатнє. Ще одним учасником був конвертоплан Bell Boeing V-22 Osprey, який міг набрати швидкість 565 км/год, проте військових не влаштував показник мінімальної висоти — 4572 м. Літальний апарат Barracuda від Advanced Tactics/RotorX із максимальною швидкістю 890 км/год і можливістю транспортувати 5760 кг вантажу теж добре зарекомендував себе.

"Із 218 машин військові інженери прийняли 35. Можливо, ці VTOL-апарати змінять тактику та стратегію операцій армії США в майбутньому", — підкреслює ЗМІ.