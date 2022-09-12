Инженер придумал, как получить солнечную энергию ночью - он запустит в космос зеркала

На осуществление проекта Бену Новаку понадобится несколько миллионов долларов.

Американец Бен Новак основал компанию Tons of Mirrors, которая специализируется на установке отражающих поверхностей на спутниках. Таким образом возможно перенаправлять солнечный свет на земные солнечные панели даже ночью, пишет vice.com.

Идея установки "космических зеркал" не нова, и впервые была предложена в 1977 году, однако на коммерческие рельсы ее еще никто не ставил. Парень вдохновился роликом, в котором рассказывалось о проблемах солнечной энергии в Африке. После просмотра ему захотелось придумать решение этой проблемы, которая, как известно, состоит в том, что ночью аккумулировать солнечный свет невозможно. Изначально Бен предложил направлять свет по вакуумным трубкам, но потом отказался от этой идеи в пользу зеркал и уже существующих солнечных батарей.

Чтобы проект был экономически выгодным, Новак решил использовать не только зеркала, но и обратный отражатель Кассегрена и коллиматор (устройство для получения параллельных пучков лучей света или частиц, — ред.). Благодаря коллиматору отражаемый зеркалами свет можно направлять на множество солнечных ферм, тогда как использование одних только зеркал позволит направлять лучи только на крупные фермы, которых на планете не так уж и много.

[ + – ] Зеркала для перенаправления солнечного света Фото: BEN NOWACK

Зеркала, которыми Новак собирается оснастить спутники, состоят из нескольких миллионов зеркальных парабол. "Это полностью решает проблему создания идеальных зеркал", — говорит изобретатель.

Бен уже создал зеркало-параболу и теперь ищет финансирование для того, чтобы разместить его на МКС. Он подсчитал, что такая установка обойдется примерно в $5 млн. По словам инженера, следующим его шагом будет сбор средств на установку зеркал на целой группировке спутников.

[ + – ] Бен Новак Фото: BEN NOWACK

После тестирования технологии, он сможет понять, во сколько будет обходиться массовое производство зеркал, их установка, каковы будут фиксированные затраты, эксплуатационные расходы.

Ранее мы сообщали о том, что ученые разработали низкоэффективный солнечный аккумулятор из кремния, который может собирать солнечную энергию ночью.