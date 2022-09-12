Інженер вигадав, як отримати сонячну енергію вночі — він запустить у космос дзеркала

На здійснення проєкту Бену Новаку знадобиться кілька мільйонів доларів.

Американець Бен Новак заснував компанію Tons of Mirrors, яка спеціалізується на установці відбивальних поверхонь на супутниках. Так можна перенаправляти сонячне світло на земні сонячні панелі навіть уночі, пише vice.com.

Ідея встановлення "космічних дзеркал" не нова, і вперше запропонована у 1977 році, проте на комерційні рейки її ще ніхто не ставив. Хлопець надихнувся роликом, де розповідалося про проблеми сонячної енергії в Африці. Після перегляду йому захотілося вигадати розв'язання цієї проблеми, яка, як відомо, полягає в тому, що вночі акумулювати сонячне світло неможливо. Спочатку Бен запропонував спрямовувати світло вакуумними трубками, але потім відмовився від цієї ідеї на користь дзеркал і вже наявних сонячних батарей.

Щоб проєкт був економічно вигідним, Новак вирішив використати не лише дзеркала, а й зворотний відбивач Кассегрена та коліматор (пристрій для одержання паралельних пучків променів світла чи частинок, — ред.). Завдяки коліматору світло, яке відбивають дзеркала, можна спрямовувати на безліч сонячних ферм, тоді як використання одних тільки дзеркал дозволить спрямовувати промені тільки на великі ферми, яких на планеті не так вже й багато.

[ + – ] Дзеркала для переспрямування сонячного світла Фото: BEN NOWACK

Дзеркала, якими Новак збирається оснастити супутники, складаються з кількох мільйонів дзеркальних парабол. "Це повністю розв'язує проблему створення ідеальних дзеркал", — каже винахідник.

Бен вже створив дзеркало-параболу і тепер шукає фінансування, щоб розмістити його на МКС. Він підрахував, що така установка коштуватиме приблизно $5 млн. За словами інженера, наступним його кроком буде збір коштів на встановлення дзеркал на цілому угрупуванні супутників.

[ + – ] Бен Новак Фото: BEN NOWACK

Після тестування технології, він зможе зрозуміти, скільки коштуватиме масове виробництво дзеркал, їх установка, які будуть фіксовані витрати, експлуатаційні витрати.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені розробили низькоефективний сонячний акумулятор із кремнію, який може збирати сонячну енергію вночі.