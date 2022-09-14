Twitter обвинили в том, что компания наняла на работу шпионов из Китая и Индии

Бывший сотрудник соцсети под присягой заверил, что иностранные агенты внедрены в офис Twitter.

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Питер Затко, бывший глава службы безопасности Twitter, дал показания комитету Сената. Согласно его заявлениям, правительство КНР внедрило как минимум одного агента под прикрытием в качестве сотрудника соцсети, пишет vice.com.

Известно, что Затко подал жалобу, обвинив Twitter в том, что компания допустила ряд серьезных проблем с кибербезопасностью. Также он сообщил, что в компанию был внедрен индийский спецагент, а также и китайский. Питер рассказал, что сообщил о своих подозрениях топ-менеджеру, на что тот ответил шуткой: "Ну, раз у нас уже есть один, какая разница, если у нас есть еще один? Продолжим расширять офис".

[ + – ] Питер Затко дает показания в Сенате

Экс-сотрудник компании считает, что иностранный агент (или агенты) могли иметь доступ ко всем данным Twitter, потому что соцсеть не располагает тестовой средой, а все инженеры работают на действующих системах. Он также объяснил, что есть несколько причин, по которым правительства других стран могли бы внедрить агентов под прикрытием в офис компании.

"Не только для того, чтобы идентифицировать людей, представляющих интерес, или отслеживать совокупности интересов, но также, возможно, чтобы узнать, идентифицировал ли Twitter ваших агентов или агентов других государств", — сказал Затко. Помимо доступа к массиву больших данных иностранные государства, изучив как работает соцсеть изнутри, могли бы лучше понять, как надавить на компанию, чтобы она следовала интересам той или иной политической силы, добавил он.

Издание напоминает о случае кради персональных данных по правительственному заказу. В 2014 году сотрудник Twitter Ахмад Абуаммо незаконно получил доступ к личным данным пользователя, который критиковал правительство Саудовской Аравии от имени режима. Как позже выяснилось, Абуаммо получил за это вознаграждение.

Twitter не сразу ответила на запрос о комментарии.

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