Twitter звинуватили в тому, що компанія найняла на роботу шпигунів з Китаю та Індії

Колишній співробітник соцмережі під присягою запевнив, що іноземні агенти запроваджені в офіс Twitter.

Related video

Пітер Затко, колишній глава служби безпеки Twitter, дав свідчення комітету Сенату. Згідно з його заявами, уряд КНР впровадив як мінімум одного агента під прикриттям як співробітника соцмережі, пише vice.com.

Відомо, що Затко подав скаргу, звинувативши Twitter у тому, що компанія допустила низку серйозних проблем із кібербезпекою. Також він повідомив, що в компанію впроваджено індійського спецагента, а також китайського. Пітер розповів, що повідомив про свої підозри топменеджеру, на що той відповів жартом: "Ну, якщо у нас вже є один, яка різниця, якщо у нас є ще один? Продовжимо розширювати офіс".

[ + – ] Пітер Затко дає свідчення у Сенаті

Ексспівробітник компанії вважає, що іноземний агент (або агенти) могли мати доступ до всіх даних Twitter, тому що соцмережа не має в своєму розпорядженні тестового середовища, а всі інженери працюють на наявних системах. Він також пояснив, що є кілька причин, через які уряди інших країн могли б запровадити агентів під прикриттям в офіс компанії.

"Не тільки для того, щоб ідентифікувати людей, які становлять інтерес, або відслідковувати сукупність інтересів, але також, можливо, щоб дізнатися, чи ідентифікував Twitter ваших агентів або агентів інших держав", — сказав Затко. Окрім доступу до масиву великих даних, іноземні держави, вивчивши як працює соцмережа зсередини, могли б краще зрозуміти, як натиснути на компанію, щоб вона наслідувала інтереси тієї чи іншої політичної сили, додав він.

Видання нагадує про випадок крадіжки персональних даних на замовлення. 2014 року співробітник Twitter Ахмад Абуаммо незаконно отримав доступ до особистих даних користувача, який критикував уряд Саудівської Аравії від імені режиму. Як пізніше з'ясувалося, Абуаммо отримав за це винагороду.

Twitter не одразу відповіла на запит про коментар.

Раніше ми повідомляли про те, що Ілон Маск таки придбає Твіттер за $44 млрд.