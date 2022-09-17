Хакер ошибочно получил от Google $250 тыс. и теперь должен вернуть деньги обратно

Парень сам сообщил Google о зачислении, которое ему не полагалось, и ждал ответа 3 недели.

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Сэм Карри, хакер "в белой шляпе", сообщил в Твиттер о том, что обнаружил на своем счету $249 999 долларов. Такое зачисление пришло от компании Google, как выяснилось, это было ошибкой, пишет hothardware.com.

Карри занимается поиском ошибок (багов) в разного рода программном обеспечении, а также работает инженер по компьютерной безопасности в компании Yuga Labs. В Твиттер он написал, что получил деньги от Google, хотя не должен был. Сэм сообщил об инциденте в службу поддержки, но там никак не отреагировали. Карри отметил, что ждал ответа от поискового гиганта в течение 3-х недель. Издание пишет, что он мог бы потратить деньги, однако решил не делать этого, потому как понимал, что сумму, скорее всего, придется вернуть.

Три недели спустя Google связалась с Карри. Сотрудник извинился за платеж и пояснил, что он произошел по невнимательности другого работника.

Время от времени Google устраивает багбаунти — что-то вроде конкурса для хакеров в "белых шляпах", по условиям которого они должны выявить уязвимости в том или ином программном продукте компании до того, как он выйдет на рынок или после масштабного обновления. Конечно, в штате компании есть специалисты по кибербезопасности, которые занимаются тем же. Однако, как говорится, со стороны виднее, поэтому и привлекаются сторонние эксперты. Если хакеру удастся найти ошибку, то он извещает разработчика и получает от него вознаграждение. В случае Google это может быть сумма даже в $1 млн.

Ранее Карри принимал участие в багбаунти, проводимого поисковиком, так что его данные у компании имеются. Возможно, поэтому его и перепутали с кем-то другим.

Фокус публиковал авторскую колонку эксперта по кибербезопасности Андрея Барановича, в которой он объяснил, почему русские хакеры могут снова атаковать госсайты Украины и зачем они это делали до нападения войск РФ — 14 февраля.