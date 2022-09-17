Хакер помилково отримав від Google $250 тис. і тепер має повернути гроші назад

Хлопець сам повідомив Google про зарахування, яке йому не належало, і чекав на відповідь 3 тижні.

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Сем Каррі, хакер "у білому капелюсі", повідомив у Твіттер про те, що виявив на своєму рахунку $249 999 доларів. Таке зарахування надійшло від компанії Google, як з'ясувалося, це було помилкою, пише hothardware.com.

Каррі займається пошуком помилок (багів) у різного роду програмному забезпеченні, а також працює інженером з комп'ютерної безпеки в компанії Yuga Labs. У Твіттер він написав, що отримав гроші від Google, хоча не повинен був. Сем повідомив про інцидент у службу підтримки, але там не відреагували. Каррі зазначив, що чекав на відповідь від пошукового гіганта протягом 3-х тижнів. Видання пише, що він міг би витратити гроші, проте вирішив не робити цього, бо розумів, що суму, швидше за все, доведеться повернути.

Через три тижні Google зв'язалася з Каррі. Співробітник вибачився за платіж і пояснив, що він стався через неуважність іншого працівника.

Іноді Google влаштовує багбаунті — щось на зразок конкурсу для хакерів у "білих капелюхах", за умовами якого вони повинні виявити вразливості в тому чи іншому програмному продукті компанії до того, як він вийде на ринок або після масштабного оновлення. Звичайно, у штаті компанії є фахівці з кібербезпеки, які займаються тим самим. Однак, як кажуть, з боку видніше, тому й залучаються сторонні експерти. Якщо хакеру вдасться знайти помилку, він сповіщає розробника і отримує від нього винагороду. У випадку Google це може бути сума навіть $1 млн.

Раніше Каррі брав участь у багбаунті, який проводив пошуковик, так що його дані у компанії є. Можливо тому його й переплутали з кимось іншим.

Фокус публікував авторську колонку експерта з кібербезпеки Андрія Барановича, де він пояснив, чому російські хакери можуть знову атакувати держсайти України і навіщо вони це робили до нападу військ РФ — 14 лютого.