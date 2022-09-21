Британские СМИ потеряли $120 млн из-за новостей о смерти королевы Елизаветы II

Медиакомпании убрали рекламу на ТВ, радио, с главных страниц интернет- и печатных изданий.

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Британские СМИ активно освещали процесс прощания с королевой Елизаветой II, а также ее похороны. В знак уважения медиакомпании приняли решение не показывать рекламу, пишет businessinsider.com.

По словам медиа-аналитика Яна Уиттакера, британские медиахолдинги могут потерять примерно в 107 миллионов фунтов стерлингов ($122 млн) из-за отключения внешних ТВ-экранов и отказа от демонстрации рекламы.

Аналитик Алекс ДеГрут в комментарии изданию сказал, что за весь период траура дефицит одной только телеиндустрии составит $69 млн.

Дуглас МакКейб, генеральный директор Enders Analysis, подсчитал, что из-за отсутствия рекламы телекомпании будут терять $17 млн в день, радиокомпании — $2,3 млн, $1,1 млн — печатные СМИ. Маккейб уверен, что медиа наверстают упущенное, когда период траура окончится. По его мнению, многие бренды возобновят сотрудничество со СМИ, продемонстрировав свое уважение почившей королеве. Однако реклама может подорожать, добавил Уиттакер.

"Все зависит от того, вернет ли пресса снятые ранее объявления, и на какие позиции, ведь новые объявления вполне могут их вытеснить, и весьма быстро, что спровоцирует рост цен", — сказал он.

Печатные газеты и журналы могут получить дополнительный заработок, так как люди активно покупают номера с портретом королевы Елизаветы II "на память". Некоторые медиа выпустили спецномера ограниченным тиражом, что повышает их ценность для читателей. Это поможет компенсировать часть потерянных доходов от рекламы, сказал Маккейб.

"Они могли продать в 3 или 4 раза больше, если бы напечатали тираж оперативнее", — сказал Маккейб. "Спрос на газеты в пятницу [9 сентября] был выше, чем в течение многих десятилетий, когда розничные торговцы распродавали их рано утром".