Британські ЗМІ втратили $120 млн через новини про смерть королеви Єлизавети II

Медіакомпанії прибрали рекламу на ТБ, радіо, з головних сторінок інтернет- та друкованих видань.

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Британські ЗМІ активно висвітлювали процес прощання з королевою Єлизаветою II, а також її похорон. На знак поваги медіакомпанії вирішили не показувати рекламу, пише businessinsider.com.

За словами медіа-аналітика Яна Уіттакера, британські медіахолдинги можуть втратити приблизно 107 мільйонів фунтів стерлінгів ($122 млн) через відключення зовнішніх ТБ-екранів та відмови від демонстрації реклами.

Аналітик Алекс ДеГрут у коментарі виданню сказав, що за весь період жалоби дефіцит однієї лише телеіндустрії становитиме $69 млн.

Дуглас МакКейб, генеральний директор Enders Analysis, підрахував, що через відсутність реклами телекомпанії втрачатимуть $17 млн на день, радіокомпанії — $2,3 млн, $1,1 млн — друковані ЗМІ. Маккейб впевнений, що медіа надолужать втрачене, коли період жалоби закінчиться. На його думку, багато брендів відновлять співпрацю зі ЗМІ, продемонструвавши свою повагу покійній королеві. Однак реклама може подорожчати, додав Віттакер.

"Все залежить від того, чи поверне преса зняті раніше оголошення, і на які позиції, адже нові оголошення цілком можуть їх витіснити, і дуже швидко, що спровокує зростання цін", — сказав він.

Друковані газети та журнали можуть отримати додатковий заробіток, оскільки люди активно купують номери з портретом королеви Єлизавети II "на згадку". Деякі медіа випустили спецномери обмеженим тиражем, що підвищує їхню цінність для читачів. Це допоможе компенсувати частину втрачених прибутків від реклами, сказав Маккейб.

"Вони могли продати у 3 або 4 рази більше, якби надрукували тираж оперативніше", — сказав Маккейб. "Попит на газети в п'ятницю [9 вересня] був вищим, ніж протягом багатьох десятиліть, коли роздрібні торговці розпродавали їх рано вранці".