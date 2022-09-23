Энергия по дешевке: гибкие роботы вырабатывают электричество от любого движения

По словам ученым, технология позволит генерировать электроэнергию практически любому объекту, который меняет свою форму.

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Американские инженеры создали эластичные роботизированные генераторы, которые вырабатывают дешевую электроэнергию благодаря движению. Об этом пишет издание New Atlas.

Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) рассказала о разработке технологии распределенных встроенных преобразователей энергии — специальных конструкций, которые будут деформироваться под давлением волн во всех направлениях и производить электричество практически от любого движения или изменения формы. По словам ученых, технологию можно внедрить в одежду, здания, дороги и любые объекты, которые постоянно находятся под воздействием внешних сил.

Это стало возможным благодаря множеству небольших гибких генераторов, работающих как мышечные волокна. В основе одного из первых таких генераторов в конце 1990-х годов использовали диэлектрические эластомеры с электродами, которые вместе превращались в конденсатор. Любое изменение исходного состояния увеличивает емкость структуры, в том числе растяжение, сжатие, скручивание или наклон в любом направлении. При достаточной степени деформации они заряжаются через электроды, в результате чего емкость возвращается в норму. Эластичность же работает против электрического заряда, возвращая форму в состояние наименьшей емкости, производя больше энергии, чем было использовано для создания изначального заряда.

[ + – ] Технология распределенных встроенных преобразователей энергии Фото: New Atlas

Как и в случае с турбинными генераторами, эти устройства могут как собирать энергию от внешних сил, так и обеспечивать работу в составе механизмов. Они также способны выступать датчиками, передавая данные о том, насколько сильно деформированы.

В 2019 году в Шотландии испытали эластичный генератор в виде резиновой мембраны на конце воздушной трубки. Он смог собрать энергию, когда высокое волновое давление выталкивало воздух вверх в трубку, надувая резину, подобно воздушному шару, или когда низкое давление всасывало столб воздуха и тянуло мембрану вниз.

Генераторы NREL работают намного эффективнее, ведь для производства энергии достаточно любого движения. Конструкции сделали максимально гибкой и достаточно прочной, чтобы она реагировала на малейшие колебания воды. Она может приобретать разные формы, ученые показали стену, установленную на дне, "змею" на тросах и металлический шарик внутри шара побольше, заполненного сетчатым материалом для сбора инерционной энергии. Гибкие генераторы легко производить из недорогих экологически чистых материалов и в больших количествах, они не требуют особого обслуживания и легко заменяются. Если один выйдет из строя — сотни других продолжат вырабатывать электроэнергию.

Ранее ученые создали уникальную батарею, добывающую электричество прямо из воздуха. Они использовали специальную ткань, которую частично покрыли морской солью — она выработала 0,7 В.