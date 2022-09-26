Ученые создали компьютерный код из бактерий: его не может взломать даже ИИ

Новый метод шифрования использует колонии бактерий, формирующих узоры, которые соответствуют буквам.

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Исследователи из Университета Дьюка создали виртуальную колонию бактерий, а затем на ее основе разработали схему кодирования, которую назвали emorfi, сообщает sciencedaily.com.

Ученые поселили виртуальных бактерий в виртуальной чашке Петри, чтобы иметь возможность контролировать их количество и рост. В зависимости от определенных условий, как уровень питательных веществ и ограниченное пространство, бактерии растут определенным образом. Если контролировать этот рост, можно создать что-то наподобие кода.

"Кодирование нельзя назвать "конкретным", потому что смоделированные шаблоны, соответствующие определенным буквам, не всегда одинаковы. Однако исследователи обнаружили, что программа машинного обучения может научиться различать их, чтобы распознавать заданную букву", — говорится в материале.

"Вы можете смотреть на фото, где запечатлен я в течение какого-то времени, однако ни одно из изображений не будет являться точной копией другого", — объяснил принцип работы ИИ над "бактериальным" кодом Линчонг Ю, профессор биомедицинской инженерии в Университете Дьюка. "Но если все изображения постоянно подчеркивают то, как я обычно выгляжу, вы легко сможете узнать меня, даже если вам покажут мою фотографию, которую вы никогда раньше не видели".

Чтобы зашифровать сообщения, кодировщик должен создать серию шаблонов, каждый из которых соответствует отдельной букве. Хотя при взгляде невооруженным глазом глаза шаблоны могут показаться похожими друг на друга, компьютерный алгоритм может их различить.

Ученые утверждают, что код из бактерий взломать крайне сложно, если взломщику не известны изначальные условия роста бактерий, а чтобы попытаться определить их, понадобится помощь мощного ИИ.

Фокус писал о том, что ИИ попросили нарисовать русский военный корабль, который украинские пограничники с острова Змеиный попросили уйти куда подальше из украинских территориальных вод.