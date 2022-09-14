Нейросеть изобразила "русский военный корабль": в лучших скрепных традициях (фото)

Искусственный интеллект нарисовал российское потонувшее судно в православной стилистике, с крестами на мачтах. В сети назвали такую интерпретацию "духовной и скрепной".

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Пользователи сети запросили у нейросети создать изображение по запросу "русский военный корабль" — в результате система выдала судно, на мачтах которых установлены купола. Об этом пишут профильные блоги.

На изображении, которое получило распространение в сети, можно увидеть судно с православными куполами у подножия мачт и крестами наверху. При этом корабль не похож на крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ, который Вооруженным силам Украины удалось потопить в июле этого года в Черном море.

Результаты работы нейросети прокомментировал белорусский блоггер Максим Мирович. Он иронично отметил, что изображение получилось "духовным и скрепным", добавив, что, как он надеется, "где-то в Черном море доносится колокольный звон".

[ + – ] Русский военный корабль

В сети утверждают, что изображения являются результатом работы нейросети под названием Midjourney, которая способна создавать картины по текстовым описаниям. Ранее по просьбе украинских СМИ искусственный интеллект нарисовал, как может выглядеть Киев в будущем. Нейросеть показала столицу Украины с высокими небоскребами, пронзающими облака, на заднем плане можно заметить густой дым, можно предположить, что это смог от промышленных предприятий.

Также недавно Фокус рассказывал о том, как искусственный интеллект изобразил Россию будущего. Одно из изображений напоминает площадь, возможно Красную, с куполами церквей на заднем плане и столбами дыма вокруг.

Помимо этого мы сообщали, что флагман Черноморского флота, крейсер "Москва" затонул 14 апреля после ракетной атаки. Минобороны РФ заявило, что судно повредил "пожар от детонации боезапаса".