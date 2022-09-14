Нейромережа зобразила "російський військовий корабель": у найкращих скріпних традиціях (фото)

Штучний інтелект намалював потонуле російське судно в православній стилістиці, з хрестами на щоглах. У мережі назвали таку інтерпретацію "духовною та скріпною".

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Користувачі мережі запросили у нейромережі створити зображення на запит "російський військовий корабель" — у результаті система видала судно, на щоглах яких встановлено куполи. Про це пишуть профільні блоги.

На зображенні, яке набуло поширення в мережі, можна побачити судно з православними куполами біля підніжжя щогл та хрестами нагорі. При цьому корабель не схожий на крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту РФ, який Збройним силам України вдалося потопити в липні цього року в Чорному морі.

Результати роботи нейромережі прокоментував білоруський блогер Максим Мирович. Він іронічно зазначив, що зображення вийшло "духовним і скріпним", додавши, що, як він сподівається, "десь у Чорному морі долинає дзвін".

[ + – ] Російський військовий корабель

У мережі стверджують, що зображення є результатом роботи нейромережі під назвою Midjourney, яка здатна створювати картини за текстовими описами. Раніше, на прохання українських ЗМІ, штучний інтелект намалював, як може виглядати Київ у майбутньому. Нейромережа показала столицю України з високими хмарочосами, що пронизують хмари, на задньому плані можна помітити густий дим, можна припустити, що це смог від промислових підприємств.

Також нещодавно Фокус розповідав про те, як штучний інтелект зобразив Росію майбутнього. Одне із зображень нагадує площу, можливо Червону, з куполами церков на задньому плані та стовпами диму навколо.

Крім цього, ми повідомляли, що флагман Чорноморського флоту, крейсер "Москва" затонув 14 квітня після ракетної атаки. Міноборони РФ заявило, що судно пошкодила "пожежа від детонації боєзапасу".