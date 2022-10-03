Ученые придумали "грунтовые" батареи для хранения солнечной энергии под землей

Исследователи планируют использовать микроорганизмы, способные к электросинтезу.

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Британские ученые предложили интересный концепт хранения солнечной энергии — под землей. Подробности рассказало издание interestingengineering.com.

Идея заключается в создании аккумуляторов для хранения и передачи "зеленой" энергии на основе микробов, обитающих в почве, а именно: стимулировать определенные микроорганизмы в почве, используя заглубленные электроды для получения электричества от солнечных батарей.

По словам доктора Майкла Харботтла из Университета Кардиффа проект может получиться масштабным. Ученый верит, что использовать богатый природный ресурс, почву, для решения проблемы хранения возобновляемой энергии просто необходимо.

Процесс передачи энергии в почве чем-то похож на фотосинтез, когда растения поглощают CO2 и преобразовывают его в кислород. Некоторые процессы фотосинтеза происходят под землей. Подземные живые организмы, по мнению исследователя, смогут использовать полученную энергию для уменьшения содержания углекислого газа и создания более сложного химического вещества — ацетата. Харботтл говорит, что ацетат может хранить химическую энергию. Если активировать микробный топливный элемент, то бактерии начнут расщеплять ацетат.

Ацетат в больших количествах может навредить другим организмам. И ученый пока думает над тем, как решить данную проблему, однако сам метод не требует ресурсоемких или опасных химических веществ, таких как литий, которые используются в других аккумуляторных технологиях.

"Метод создает органические молекулы, которые и так присутствуют в почве и естественным образом производятся микроорганизмами, просто в меньших количествах", — отмечает автор идеи.

Согласно замыслу, прототип будет функционировать каждый день, накапливая солнечную энергию для использования в ночное время. Планируется, что "грунтовые" батареи установят под солнечными электростанциями и солнечными панелями.