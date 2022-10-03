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Діджитал

Учені вигадали "ґрунтові" батареї для зберігання сонячної енергії під землею

сонячні батареї, сонячні панелі, сонячна енергія

Дослідники планують використовувати мікроорганізми, здатні до електросинтезу.

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Британські вчені запропонували цікавий концепт зберігання сонячної енергії — під землею. Подробиці розповіло видання interestingengineering.com.

Ідея полягає у створенні акумуляторів для зберігання та передавання "зеленої" енергії на основі мікробів, що мешкають у ґрунті, а саме: стимулювати певні мікроорганізми у ґрунті, використовуючи заглиблені електроди для отримання електрики від сонячних батарей.

За словами доктора Майкла Харботтла з Університету Кардіффа, проєкт може вийти масштабним. Учений вірить, що використовувати багатий природний ресурс, ґрунт, для вирішення проблеми зберігання відновлюваної енергії просто необхідно.

Процес передавання енергії у ґрунті чимось схожий на фотосинтез, коли рослини поглинають CO2 і перетворюють його на кисень. Деякі процеси фотосинтезу відбуваються під землею. Підземні живі організми, на думку дослідника, зможуть використати отриману енергію для зменшення вмісту вуглекислого газу та створення складнішої хімічної речовини — ацетату. Харботтл каже, що ацетат може зберігати хімічну енергію. Якщо активувати мікробний паливний елемент, бактерії почнуть розщеплювати ацетат.

Ацетат у великих кількостях може зашкодити іншим організмам. І вчений поки думає над тим, як вирішити цю проблему, проте сам метод не потребує ресурсоємних чи небезпечних хімічних речовин, таких як літій, які використовуються в інших акумуляторних технологіях.

"Метод створює органічні молекули, які й так присутні в ґрунті та природно виробляються мікроорганізмами, просто в менших кількостях", — зазначає автор ідеї.

За задумом, прототип функціонуватиме щодня, накопичуючи сонячну енергію для використання у нічний час. Планується, що "ґрунтові" батареї встановлять під сонячними електростанціями та сонячними панелями.