Бельгия планирует построить первый в мире искусственный "энергетический остров" (видео)

Министр энергетики Бельгии заявила, что Северное море превратят "в одну большую зеленую электростанцию".

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Государственный оператор системы электропередачи Бельгии Elia Group планирует к 2026 году построить первый в мире искусственный "энергетический остров", который будет служить связующим звеном между ветряными электростанциями во второй прибрежной ветровой зоне страны, максимальная мощность которой будет составлять 3,5 ГВт, и наземной высоковольтной сетью, пишет rechargenews.com.

Возведение бетонных кессонов, заполненных песком, должно завершится в 2026 году после чего на острове будет построена электрическая инфраструктура. Также планируется построить небольшую гавань и вертолетную площадку для ремонтных бригад.

"Создание энергетического острова является частью плана восстановления Европы", — заявила министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стрэтен. "Благодаря энергетическому острову, новым межсетевым соединениям, трем ветряным электростанциям в Северном море и модернизации первой морской ветровой зоны, мы превратим Северное море в одну большую зеленую электростанцию".

Министр также отметила, что увеличив мощность оффшорной ветроэнергетики в 4 раза, страна сможет укрепить свою энергетическую независимость, сократить стоимость электроэнергии для потребителей и сократить выбросы CO 2.

Энергетический остров займет площадь около 5 га, там будет аккумулироваться энергия, вырабатываемая морскими ветряными электростанциями, которую впоследствии передадут на берег (частично) по 60-километровым кабелям постоянного тока.

"В дополнение к доставке 3,5 ГВт дополнительной оффшорной ветровой энергии на берег, остров также станет первым звеном в европейской оффшорной электросети", — говорится в материале.