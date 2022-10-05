Бельгія планує побудувати перший у світі штучний "енергетичний острів" (відео)
Міністр енергетики Бельгії заявила, що Північне море перетворять "на одну велику зелену електростанцію".
Державний оператор системи електропередачі Бельгії Elia Group планує до 2026 року побудувати перший у світі штучний "енергетичний острів", який служитиме сполучною ланкою між вітряними електростанціями у другій прибережній вітровій зоні країни, максимальна потужність якої становитиме 3,5 ГВт, та наземною високовольтною мережею, пише rechargenews.com.
Зведення бетонних кесонів, заповнених піском, має завершитися у 2026 році, після чого на острові побудують електричну інфраструктуру. Також планується звести невелику гавань та вертолітний майданчик для ремонтних бригад.
"Створення енергетичного острова є частиною плану відновлення Європи", — заявила міністерка енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен. — Завдяки енергетичному острову, новим міжмережевим з'єднанням, трьом вітряним електростанціям у Північному морі та модернізації першої морської вітрової зони, ми перетворимо Північне море на одну велику зелену електростанцію".
Міністерка також зазначила, що збільшивши потужність офшорної вітроенергетики у 4 рази, країна зможе зміцнити свою енергетичну незалежність, скоротити вартість електроенергії для споживачів та скоротити викиди CO2.
Енергетичний острів займе площу близько 5 га, там акумулюватиметься енергія, що виробляється морськими вітряними електростанціями, яку згодом передадуть на берег (частково) 60-кілометровими кабелями постійного струму.
"На додаток до доставки 3,5 ГВт додаткової офшорної вітрової енергії на берег, острів також стане першою ланкою в європейській офшорній електромережі", — йдеться у матеріалі.