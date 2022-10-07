Украинский стартап заявил о создании сверхмощных батарей с графеном, но есть подвох

Команда maxAh обещает сделать то, что до сих пор не удалось Samsung и другим технологическим гигантам, однако перспективы сомнительные.

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Стартап из Украины под названием maxAh похвастался созданием собственной литий-серной батареи с графеном. Сайт ITC.ua усомнился в правдивости заявления и указал на подозрительные моменты в этой истории.

Многообещающие батареи maxAh

На официальном сайте фирма maxAh сообщает, что изготовила несколько рабочих прототипов литий-серных батарей, которые имеют в три раза большие емкость и срок работы по сравнению с аналогичными литий-ионными системами, а в будущем их производство может стоить намного дешевле. По словам разработчиков, они "модифицировали" электролит из раствора серы при помощи графена и в несколько раз улучшили цикличность. В дальнейшем стартап стремится внедрить свои батареи в повседневные мобильные устройства, такие как смартфоны.

"На мировом рынке разработка не имеет аналогов и представлена лишь в теории, создание лабораторного прототипа – это значительный прорыв в сфере изготовления аккумуляторных батарей", — оптимистично написала команда maxAh.

Стартап впервые заявил о себе в ноябре 2021 года, анонсировав разработку аккумуляторов с использованием украинского графена. Фирма пообещала создать первый функциональный прототип летом 2022 года и примерно через полгода начать поставки. В феврале она приостановила деятельсность в связи с российским вторжением, но возобновила ее уже в апреле.

Компания утверждает, что сейчас успешно разрабатывает технологию восстановления литий-ионных батарей, и якобы смогла возобновить катодную и анодную массы электродов до уровня 100%. Кроме того, модифицировали графеном марганцевые соединения в литий-ионных батареях, ускорив их зарядку, увеличив жизненный цикл в пять раз и примерно в столько же снизив риск перегрева.

Не все так гладко: maxAh вызывает подозрения

Журналисты ITC подвергают сомнению достижения maxAh. Они обратили внимание, что стартап приводит лишь одно научное исследование в не очень известном журнале ECS Transactions, но в то же время твердят о наличии более 70 патентов. Обычно разработка новых типов аккумуляторов требует многих лет работы, тогда как maxAh создана лишь в прошлом году. Команда не предоставила никаких доказательств своего изобретения, хотя бы фотографий или видео.

Серьезные вопросы также вызывает финансирование стартапа. В дорожной карте maxAh указан поиск инвесторов с октября 2021 по август 2022 года, но пока нет информации ни об одной инвестиции в проект. В базе Сrunchbase и западных сайтах нет никаких упоминаний о maxAh. Тем не менее maxAh используют мифические достижения для запуска нового раунда инвестиций, обещая построить лабораторию для усовершенствования и доработки прототипов и последующего выпуска на коммерческий рынок. Вот только нет конкретного плана с графиком работ и сроками их завершения.

ITC отмечает, что ученые уже проводили много исследований с использованием графена для производства аккумуляторов, но пока дело не продвинулось дальше лабораторных экспериментов. Изготовление этого материала очень дорогое и сложное, поэтому даже технологические гиганты, такие как Samsung, пока не смогли наладить коммерческий выпуск графеновых батарей.

Ранее ученые создали вещество, которое ускоряет зарядку аккумуляторов на уровне атомов. Исследователи обратили внимание, что пятиокись ниобия делает литиевые батареи более эффективными и безопасными.

Писали также, что в Массачусетском технологическом институте разработали новую конструкцию батареи из алюминия серы и соли. По словам ученых, он весьма дешев в производстве и не может загореться.