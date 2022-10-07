Український стартап заявив про створення надпотужних батарей з графеном, але є каверза

Команда maxAh обіцяє зробити те, що досі не вдалося Samsung та іншим технологічним гігантам, проте перспективи сумнівні.

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Стартап з України під назвою maxAh похвалився створенням власної літій-сірчаної батареї з графеном. Сайт ITC.ua засумнівався у правдивості заяви та вказав на підозрілі моменти у цій історії.

Перспективні батареї maxAh

На офіційному сайті фірма maxAh повідомляє, що виготовила кілька робочих прототипів літій-сірчаних батарей, які мають утричі більші місткість та термін роботи, якщо порівняти з аналогічними літій-іонними системами, а в майбутньому їх виробництво може коштувати набагато дешевше. За словами розробників, вони "модифікували" електроліт із розчину сірки за допомогою графену та в кілька разів покращили циклічність. Надалі стартап прагне впровадити свої батареї у повсякденні мобільні пристрої, такі як смартфони.

"На світовому ринку розробка не має аналогів і представлена лише теоретично, створення лабораторного прототипу — це значний прорив у сфері виготовлення акумуляторних батарей", — оптимістично написала команда maxAh.

Стартап вперше заявив про себе в листопаді 2021 року, анонсувавши розробку акумуляторів із використанням українського графену. Фірма пообіцяла створити перший функціональний прототип влітку 2022 року та приблизно через пів року розпочати постачання. В лютому вона призупинила діяльність у зв'язку з російським вторгненням, але відновила її вже у квітні.

Компанія стверджує, що зараз успішно розробляє технологію відновлення літій-іонних батарей і нібито змогла відновити катодну та анодну маси електродів до рівня 100%. Крім того, модифікували графеном марганцеві з'єднання в літій-іонних батареях, прискоривши їх зарядку, збільшивши життєвий цикл у п'ять разів і приблизно стільки ж знизивши ризик перегріву.

Не все так гладко: maxAh викликає підозри

Журналісти ITC ставлять під сумнів досягнення maxAh. Вони звернули увагу, що стартап наводить лише одне наукове дослідження у не дуже відомому журналі ECS Transactions, але водночас твердить про наявність понад 70 патентів. Зазвичай розробка нових типів акумуляторів вимагає багато років роботи, тоді як maxAh створена лише торік. Команда не надала жодних доказів свого винаходу, чи фотографій, чи відео.

Серйозні питання також спричиняє фінансування стартапу. У дорожній карті maxAh вказано пошук інвесторів з жовтня 2021 по серпень 2022 року, але поки немає інформації про жодну інвестицію в проєкт. В базі Сrunchbase та західних сайтах немає жодних згадок про maxAh. Проте maxAh використовують міфічні досягнення для запуску нового раунду інвестицій, обіцяючи побудувати лабораторію для вдосконалення та доопрацювання прототипів та подальшого випуску на комерційний ринок. Ось тільки немає конкретного плану з графіком робіт та термінами їх завершення.

ITC зазначає, що вчені вже проводили багато досліджень з використанням графену для виробництва акумуляторів, але поки справа не просунулась далі за лабораторні експерименти. Виготовлення цього матеріалу дуже дороге і складне, тому навіть технологічні гіганти, такі як Samsung, поки не змогли налагодити комерційний випуск графенових батарей.

Раніше вчені створили речовину, яка прискорює заряджання акумуляторів на рівні атомів. Дослідники звернули увагу, що п'ятиокис ніобію робить літієві батареї ефективнішими та безпечнішими.

Писали також, що у Массачусетському технологічному інституті розробили нову конструкцію батареї з алюмінію сірки та солі. За словами вчених, він дуже дешевий у виробництві і не може спалахнути.