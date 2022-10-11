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Диджитал

Полицейские создают фотороботы подозреваемых, которых никогда не видели: как это возможно

лицо, мужчина
Фото: habr.com

Компания Parabon NanoLabs разработала специальную технологию для рисовки 3D-портретов.

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Полицейская служба Эдмонтона (EPS) поделилась компьютерным изображением подозреваемого, которое было создано методом фенотипирования ДНК. Правоохранителей раскритиковали за нарушение конфиденциальности баз данных ДНК, пишет vice.com.

В надежде идентифицировать подозреваемого по делу о сексуальном насилии, полицейские обратились к экспертам из Parabon NanoLabs, которые занимаются развитием технологии фенотипирования. Они предоставили имеющееся ДНК, чтобы при помощи ИИ и компьютерной графики специалисты создали фоторобот подозреваемого. В результате получили портрет молодого темнокожего мужчины. При создании изображения, однако, не были учтены возраст, особые приметы, наличие бороды или усов. Несмотря на такие неточности, в EPS опубликовали фоторобот на официальном сайте и в соцсетях.

По словам экспертов в области защиты конфиденциальности данных, решение EPS создать и поделиться этим изображением чрезвычайно вредно, поскольку поднимает вопросы о расовых предубеждениях при фенотипировании ДНК для судебных расследований и о нарушениях конфиденциальности баз данных ДНК. В ответ на твит EPS с фотороботом, многие специалисты высказались негативно, упрекая полицейских, что теперь едва ли не любой темнокожий мужчина может подвергнуться преследованию или рискует быть оговоренным.

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Фоторобот на основе ДНК

В Parabon NanoLabs заявили, что их задача — просто сделать "прогноз" на основе ДНК. В компании понимают, что исходной информации крайне мало, и потому не дают никаких гарантий, что преступник или подозреваемый может выглядеть именно так, как на фотороботе. И несмотря на критику, айтишники считают свою работу полезной и по качеству ничуть не худшей, чем работа портретиста, составляющего фотороботы со слов свидетелей. Также гендиректор компании заверил, что невиновный в тюрьму не попадет, так как у полиции есть образец ДНК, — если кого-то задержат, то тут же проведут сравнительный анализ, чтобы установить, причастен ли человек к преступлению, или нет.

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Фотороботы Parabon NanoLabs не всегда точны

Технология создает составное изображение, пропуская ДНК подозреваемого через модели машинного обучения, которые построены на ДНК тысяч людей из разных доступных баз.