Поліція створює фотороботи підозрюваних, яких ніколи не бачили: як це можливо

Компанія Parabon NanoLabs розробила спеціальну технологію для малювання 3D-портретів.

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Поліцейська служба Едмонтона (EPS) поділилася комп'ютерним зображенням підозрюваного, створеного методом фенотипування ДНК. Правоохоронців розкритикували за порушення конфіденційності баз даних ДНК, пише vice.com.

В надії ідентифікувати підозрюваного у справі про сексуальне насильство поліцейські звернулися до експертів з Parabon NanoLabs, які займаються розвитком технології фенотипування. Вони надали наявну ДНК, щоб за допомогою ШІ та комп'ютерної графіки фахівці створили фоторобот підозрюваного. В результаті отримали портрет молодого темношкірого чоловіка. При створенні зображення, однак, не було враховано вік, особливі прикмети, наявність бороди чи вусів. Незважаючи на такі неточності, в EPS опублікували фоторобот на офіційному сайті та в соцмережах.

За словами експертів у галузі захисту конфіденційності даних, рішення EPS створити та поділитися цим зображенням надзвичайно шкідливе, оскільки порушує питання про расові упередження при фенотипуванні ДНК для судових розслідувань та порушення конфіденційності баз даних ДНК. У відповідь на твіт EPS з фотороботом, багато фахівців висловилися негативно, дорікаючи поліції, що тепер чи не будь-який темношкірий чоловік може зазнати переслідувань або ризикує бути осудженим.

[ + – ] Фоторобот на основі ДНК

У Parabon NanoLabs заявили, що їхнє завдання — просто зробити "прогноз" на основі ДНК. У компанії розуміють, що вихідної інформації вкрай мало, і тому не дають жодних гарантій, що злочинець чи підозрюваний може виглядати саме так, як на фотороботі. І незважаючи на критику, айтішники вважають свою роботу корисною і за якістю нітрохи не гіршою, ніж робота портретиста, який складає фотороботи зі слів свідків. Також гендиректор компанії запевнив, що невинний у в'язницю не потрапить, оскільки поліція має зразок ДНК, — якщо когось затримають, то відразу проведуть порівняльний аналіз, щоб визначити, чи причетна людина до злочину, чи ні.

[ + – ] Фотороботи Parabon NanoLabs не завжди точні

Технологія створює складне зображення, пропускаючи ДНК підозрюваного через моделі машинного навчання, побудовані на ДНК тисяч людей із різних доступних баз.