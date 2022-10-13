Parimatch Foundation приглашает на онлайн-конференцию "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

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Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, 27 октября 2022 в 12-00 проведет масштабную ежегодную онлайн конференцию "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

Цель – объединить активных учителей, представителей спорта и научных экспертов.

Образовательная онлайн конференция третий год проводится при поддержке Министерства образования и науки Украины, ГНУ "Институт модернизации содержания образования", Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины. Мероприятие объединяет активных учителей, тренеров, экспертов в области образования и психологического направления. В частности, родителей и опекунов, организации, причастные к образовательному, спортивному коммьюнити и отслеживающих тренды.

За прошедшие два года более 24 500 слушателей посетили бесплатные онлайн конференции "Інновації тіловиховання" и "Інновації тіловиховання 2.0".

В этом году контент наполнили основными вопросами, отвечающими запросам, вызовам, изменениям и инновациям в направлении физического воспитания, спорта и ментального здоровья. Во время мероприятия участники получат ответы на вопросы:

Как адаптировать уроки физической культуры к современности?

Какие инновации и новые подходы у сегодняшних учителей?

В каком направлении повышать квалификацию?

Как занятия спортом влияют на восстановление психического здоровья?

Среди спикеров конференции – представители международных организаций, Министерства образования и науки Украины, профессиональные тренеры, заслуженные учителя Украины, победители конкурса учителей-новаторов, международные эксперты и спортсмены.

Обо всех обновлениях и спикерах конференции можно узнать на странице события Facebook.

Блоки конференции

Тренды и инновации образовательной отрасли

Новая физическая культура — преодолеваем вызовы

Ментальное здоровье и социальные связи

Инклюзия и безбарьерность

Спортивный фронт

Дата конференции: 27 октября 2022 года

Начало: 12:00

Участие в конференции является бесплатным.

Чтобы получить ссылку на трансляцию, важно заранее зарегистрироваться по ссылке: https://parimatch.foundation/innovatsii-tilovykhovannia-3-0/

Для справки:

Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров у детей был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Основными направлениями работы является помощь и поддержка в сфере спорта и образования. Parimatch Foundation реализует 6 комплексных программ: "Да, я могу", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Boost4Best", "Помощь Украине" и "Mental Health".