Parimatch Foundation приглашает на онлайн-конференцию "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

Parimatch Foundation приглашает на онлайн-конференцию "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"
Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation, 27 октября 2022 в 12-00 проведет масштабную ежегодную онлайн конференцию "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"
Цель – объединить активных учителей, представителей спорта и научных экспертов.
Образовательная онлайн конференция третий год проводится при поддержке Министерства образования и науки Украины, ГНУ "Институт модернизации содержания образования", Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины. Мероприятие объединяет активных учителей, тренеров, экспертов в области образования и психологического направления. В частности, родителей и опекунов, организации, причастные к образовательному, спортивному коммьюнити и отслеживающих тренды.
За прошедшие два года более 24 500 слушателей посетили бесплатные онлайн конференции "Інновації тіловиховання" и "Інновації тіловиховання 2.0".
В этом году контент наполнили основными вопросами, отвечающими запросам, вызовам, изменениям и инновациям в направлении физического воспитания, спорта и ментального здоровья. Во время мероприятия участники получат ответы на вопросы:
- Как адаптировать уроки физической культуры к современности?
- Какие инновации и новые подходы у сегодняшних учителей?
- В каком направлении повышать квалификацию?
- Как занятия спортом влияют на восстановление психического здоровья?
Среди спикеров конференции – представители международных организаций, Министерства образования и науки Украины, профессиональные тренеры, заслуженные учителя Украины, победители конкурса учителей-новаторов, международные эксперты и спортсмены.
Обо всех обновлениях и спикерах конференции можно узнать на странице события Facebook.
Блоки конференции
- Тренды и инновации образовательной отрасли
- Новая физическая культура — преодолеваем вызовы
- Ментальное здоровье и социальные связи
- Инклюзия и безбарьерность
- Спортивный фронт
Дата конференции: 27 октября 2022 года
Начало: 12:00
Участие в конференции является бесплатным.
Чтобы получить ссылку на трансляцию, важно заранее зарегистрироваться по ссылке: https://parimatch.foundation/innovatsii-tilovykhovannia-3-0/
Для справки:
Parimatch Foundation – международный благотворительный фонд, созданный в 2019 году. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы независимо от физических особенностей, социального статуса и других барьеров у детей был равный доступ к обучению и занятиям спортом. Основными направлениями работы является помощь и поддержка в сфере спорта и образования. Parimatch Foundation реализует 6 комплексных программ: "Да, я могу", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Boost4Best", "Помощь Украине" и "Mental Health".