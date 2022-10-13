Parimatch Foundation запрошує на онлайн-конференцію "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"

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Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation, 27 жовтня 2022 року о 12-00 проведе масштабну щорічну онлайн-конференцію "Інновації тіловиховання 3.0. Виклики сьогодення"М. Мета — обʼєднати активних вчителів, представників спорту та наукових експертів.

Освітня онлайн-конференція третій рік поспіль проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України, ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України. Захід об'єднує активних вчителів, тренерів, експертів освітньої галузі та психологічного напрямку. Зокрема, батьків та опікунів, організації, які дотичні до освітянського, спортивного ком’юніті та тих, хто відстежує тренди.

іжЗа минулі два роки понад 24 500 слухачів відвідали безкоштовні онлайн-конференції "Інновації тіловиховання" та "Інновації тіловиховання 2.0".

наЦього року контент наповнили основними питаннями, які відповідають запитам, викликам, змінам та інноваціям в напрямку фізичного виховання, спорту та ментального здоров’я. Під час заходу учасники отримають відповіді на питання:

Як адаптувати уроки фізичної культури до сучасності?

Які інновації та нові підходи у вчителів сьогодення?

В якому напрямку підвищувати кваліфікацію?

Як заняття спортом впливають на відновлення психічного здоров’я?

Серед спікерів конференції — представники міжнародних організацій, Міністерства освіти і науки України, професійні тренери, заслужені вчителі України, переможці конкурсу вчителів-новаторів, міжнародні експерти та спортсмени.

Про всі оновлення та спікерів конференції можна дізнатись на сторінці події на Facebook.

Блоки конференції

Тренди та інновації освітньої галузі

Нова фізична культура — долаємо виклики

Ментальне здоров’я та соціальні зв’язки

Інклюзія та безбар’єрність

Спортивний фронт

Дата конференції: 27 жовтня 2022 року

Початок: 12:00

Участь в конференції є безкоштовною. Щоб отримати посилання на трансляцію, важливо завчасно зареєструватися за посиланням: https://parimatch.foundation/innovatsii-tilovykhovannia-3-0/

Для довідки:

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений у 2019 році. Діяльність Фонду спрямована на те, щоб незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів у дітей був рівний доступ до навчання та занять спортом. Основними напрямками роботи є допомога та підтримка у сфері спорту та освіти. Parimatch Foundation реалізує 6 комплексних програм: "Так, я можу", "Спортивний наставник", "Нова фізична культура", "Boost4Best", "Допомога Україні" та "Mental Health".